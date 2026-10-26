به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهراب کیانی صبح دوشنبه در حاشیه رویداد ابتکاری «حماسه نگار» اظهار کرد: یادواره‌های شهدا همواره یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشارکت مردمی در پاسداشت فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت بوده‌اند؛ اما بهره‌گیری عمیق‌تر از این ظرفیت ارزشمند، نیازمند تقویت نگاه مسئله محور، ارتقای توانمندی فعالان و ایجاد پیوندی منسجم میان نیروهای مردمی این عرصه است.

وی تصریح کرد: پرسش محوری در شکل‌گیری رویداد «حماسه نگار» نیز از همین دغدغه برخاسته است؛ اینکه چگونه می‌توان یادواره‌های شهدا را، در کنار رسالت اصیل بزرگداشت و زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان، به بستری برای شناخت مسائل، بازآفرینی هویت حماسی، تولید ایده‌های خلاقانه و شکل‌گیری کنش‌های فرهنگی و اجتماعی اثرگذار تبدیل کرد؟

کیانی افزود: پاسخ به این مسئله، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویدادی شد که نقطه عزیمت آن نه صرفاً آموزش شیوه برگزاری یک یادواره، بلکه تربیت و شبکه‌سازی کنشگرانی است که بتوانند با شناخت مبانی فکری، ظرفیت‌های بومی و مسائل شهرستان خود، در طراحی و اجرای یادواره‌های تراز و هدفمند نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های متمایز این رویداد، پشتوانه پژوهشی و محتوایی آن است. تیم پژوهشی «حماسه نگار» برای نخستین بار با تمرکز بر موضوع «یادواره تراز در نظام فکری امام شهید»، به پژوهش، استخراج و صورت‌بندی مبانی و اصول این حوزه پرداخته و محتوای آموزشی اختصاصی آن را تولید کرده است.

ایده پردازی و طراحی «بوم حماسه نگار»

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: در کنار این اقدام، ایده پردازی و طراحی «بوم حماسه نگار» نیز به‌عنوان ابزاری ابتکاری برای پیوند دادن مبانی نظری با نیازهای میدانی، توسط همین تیم انجام شده است؛ بومی که قرار است به فعالان یادواره‌های شهدا کمک کند تا از مرحله شناخت ظرفیت‌ها و مسائل، به مرحله طراحی ایده‌ها و راهکارهای عملیاتی برسند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، «حماسه نگار» بر پایه یک مسیر به‌هم‌پیوسته از پژوهش و تولید محتوا تا آموزش، مسئله شناسی، ایده پردازی و طراحی کنش شکل گرفته و تلاش دارد الگویی متفاوت از برنامه‌های آموزشی مرسوم در عرصه جهاد و شهادت ارائه دهد.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: محتوای رویداد «حماسه نگار» با حضور اساتید برتر استانی و در قالب بخش‌های آموزشی، تاریخی ـ تحلیلی و کارگاهی ارائه می‌شود.

کیانی افزود: در بخش نخست، مبانی و اصول «یادواره تراز در نظام فکری امام شهید» مورد بررسی قرار می‌گیرد تا شرکت‌کنندگان با نگاهی عمیق‌تر به فلسفه، اهداف و کارکردهای یادواره‌های شهدا، نسبت این رویدادهای فرهنگی را با نیازهای امروز جامعه بازشناسی کنند.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: بخش دوم به بررسی سیر تاریخی ـ تحلیلی حماسه‌های نخست استان بوشهر اختصاص دارد. در این بخش، پیشینه حماسی و نقش‌آفرینی تاریخی مردم استان بازخوانی می‌شود تا ظرفیت غنی هویتی و تاریخی بوشهر، به‌عنوان یکی از منابع الهام‌بخش در روایتگری و طراحی یادواره‌های شهدا مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: اما نقطه اتصال مباحث نظری به عرصه عمل، کارگاه «حل بوم حماسه نگار» است. در این کارگاه، شرکت‌کنندگان با استفاده از بوم اختصاصی طراحی‌شده برای رویداد، آموخته‌های خود را در قالب ایده‌ها و طرح‌های متناسب با ظرفیت‌ها و مسائل شهرستان به کار می‌گیرند.

کیانی اضافه کرد: در پایان، بوم‌های تکمیل‌شده توسط شرکت‌کنندگان ارائه و داوری شده و نفر برتر بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته انتخاب می‌شود.

توجه به تفاوت‌های بومی شهرستان‌ها

وی بیان کرد: توجه به تفاوت‌های بومی شهرستان‌ها، از دیگر مؤلفه‌های اساسی در طراحی «حماسه نگار» است. در این رویداد، قرار نیست نسخه‌ای یکسان برای همه شهرستان‌ها ارائه شود؛ بلکه تلاش بر آن است که هر منطقه با تکیه بر هویت حماسی، ظرفیت‌های مردمی و مسائل خاص خود، مسیر کنشگری متناسب با شرایطش را شناسایی کند.

کیانی افزود: از همین رو، پیش از برگزاری رویداد در هر شهرستان، «شناسنامه حماسی شهرستان» به‌صورت اجمالی احصا می‌شود تا تصویری اولیه از پیشینه حماسی، ظرفیت‌ها و داشته‌های آن منطقه فراهم آید. در کنار آن، نظام مسائل شهرستان نیز به‌صورت مقدماتی شناسایی می‌شود تا مباحث و ایده پردازی‌ها از واقعیت‌های میدانی فاصله نگیرد.

وی بیان کرد: این دو اقدام مقدماتی، در کنار بوم حماسه نگار، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا شرکت‌کنندگان از یک‌سو داشته‌های هویتی و تاریخی شهرستان خود را بهتر بشناسند و از سوی دیگر، درباره چگونگی بهره‌گیری از این داشته‌ها برای پاسخ به نیازها و مسائل فرهنگی و اجتماعی بیندیشند.

کیانی اضافه کرد: هم‌زمان با برگزاری رویداد در هر شهرستان، نشست مشترکی نیز با حضور فعالان مردمی عرصه جهاد و شهادت و مسئولان دبیرخانه کنگره شهدای استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: این نشست فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان میدانی، طرح مسائل و چالش‌های شهرستان، شناسایی ظرفیت‌های موجود و ایده پردازی مشترک درباره راهکارهای پیشرو است.

نگاه جامع رویداد به فرایند توانمندسازی

کیانی اضافه کرد: قرار گرفتن این نشست در کنار بخش‌های آموزشی و کارگاهی «حماسه نگار»، بیانگر نگاه جامع این رویداد به فرایند توانمندسازی است؛ نگاهی که آموزش را از شناخت واقعیت‌های میدانی جدا نمی‌داند و بر ضرورت ارتباط مستمر، هم‌افزایی و شکل‌گیری شبکه‌ای فعال از نیروهای مردمی تأکید دارد.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: رویداد «حماسه نگار» با این ساختار و محتوای اختصاصی، در ۱۰ شهرستان استان بوشهر و با بهره‌گیری از اساتید برتر استانی در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: آنچه این رویداد را متمایز می‌کند، صرفاً محتوای آموزشی یا شیوه برگزاری آن نیست، بلکه تلاشی است برای ایجاد پیوند میان اندیشه و عمل، هویت و مسئله، آموزش و کنشگری، و ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌سازی هدفمند.

کیانی اضافه کرد: در این نگاه، یادواره شهدا تنها یک برنامه برای بازخوانی گذشته نیست، بلکه فرصتی برای زنده نگه‌داشتن پیام شهیدان در متن جامعه و بستری برای پرورش نیروهایی است که بتوانند این پیام را متناسب با اقتضائات امروز، به زبان برنامه، ایده و اقدام اثرگذار ترجمه کنند.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: «حماسه نگار» با چنین رویکردی، گامی در مسیر حرکت از برگزاری صرف یادواره‌ها به‌سوی تربیت و شبکه‌سازی کنشگران آگاه، خلاق و مسئله محور است؛ مسیری که می‌تواند با اتکا به تجربه شهرستان‌های استان بوشهر، زمینه شکل‌گیری الگویی قابل توسعه برای فعالان عرصه جهاد و شهادت در دیگر نقاط کشور را نیز فراهم آورد.