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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۷

 عملکرد تراز عالی استانداری زنجان در ارزیابی سالانه وزارت کشور

 عملکرد تراز عالی استانداری زنجان در ارزیابی سالانه وزارت کشور

زنجان- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان از قرار گرفتن استانداری زنجان در گروه استان‌های دارای عملکرد عالی در ارزیابی سال ۱۴۰۴ وزارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استانداری، از قرار گرفتن استانداری زنجان در گروه استان‌های دارای عملکرد عالی در ارزیابی سال ۱۴۰۴ وزارت کشور خبر داد و گفت: کسب امتیاز سطح عالی در فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ وزارت کشور حاصل تلاش مجموعه کارکنان و مدیران استانداری زنجان است.

وی با اشاره به فرایند ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در شاخص‌های متعدد ارائه خدمات، اظهار کرد: استانداری زنجان بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی وزارت کشور، با کسب امتیاز ۹۲۱ از مجموع هزار امتیاز، در گروه استانداری‌های دارای عملکرد عالی قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: ارزیابی عملکرد استانداری زنجان در سال ۱۴۰۴ وزارت کشور، بر پایه شاخص‌های مختلف، مستندات عملکردی و بررسی دفاتر تخصصی این وزارتخانه صورت گرفته است.

کد مطلب 6990029

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