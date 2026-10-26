به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این شبکه در چارچوب همکاری با کانون مدیریت دارایی‌های فکری، امکان بهره‌مندی از اعتبار خدمات آزمایشگاهی را برای فناورانی فراهم کرده است که پرونده اختراع آن‌ها در سال جاری با حمایت این کانون و تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) ثبت شده باشد. این حمایت با هدف تسهیل دسترسی فناوران به زیرساخت‌های آزمایشگاهی، ارزیابی عملکرد فنی اختراعات و فراهم‌کردن زمینه توسعه محصولات فناورانه و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به بازار ارائه می‌شود.

امیر یونسیان، رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور، با اشاره به اهمیت پیوند میان حفاظت حقوقی از دارایی‌های فکری و توسعه فنی اختراعات، اظهار کرد: ثبت بین‌المللی اختراع، یکی از گام‌های مهم در مسیر حفاظت از حقوق مالکیت فکری فناوران و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری از دستاوردهای نوآورانه در بازارهای بین‌المللی است. با این حال، دستیابی به یک محصول قابل رقابت، به‌ویژه در بازارهای تخصصی و فناورانه، مستلزم طی‌کردن مراحل تکمیلی توسعه، ارزیابی و بهبود فنی است.

وی افزود: فناوران پس از ثبت اظهارنامه تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)، علاوه بر پیگیری فرایندهای مرتبط با حفاظت از حقوق مالکیت فکری، باید برای ارتقای عملکرد محصول، شناسایی و رفع نواقص احتمالی، بررسی انطباق با الزامات فنی و افزایش آمادگی برای تولید و عرضه تجاری اقدام کنند. در این مسیر، دسترسی به تجهیزات پیشرفته، انجام آزمون‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های مجهز، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های فنی و افزایش اطمینان از عملکرد محصول دارد.