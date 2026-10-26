به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح دوشنبه در گردهمایی فصلی دبیران شهرستان‌ها و کانون‌های تخصصی با اعضای ستادی مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان، برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجرای برنامه سه‌ساله این مجموعه را از الزامات ارتقای اثربخشی فعالیت‌های خادم یاری دانست.

وی با تأکید بر توسعه همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه های مشترک در حوزه‌های قرآنی، علمی، سلامت، اردوهای جهادی و اشتغال می‌تواند زمینه گسترش خدمات و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان همچنین خواستار افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شد و بر تعیین مشاور امور بانوان در شهرستان‌ها و حمایت از طرح‌های پیشنهادی این بخش تأکید کرد.

سعدالدین اشتغال‌زایی را از محورهای مهم فعالیت کانون‌ها برشمرد و یادآور شد: شهرستان‌ها باید طرح‌های آماده اجرا را شناسایی و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی و اعتباری ارائه کنند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های خادم یاری افزود: اختصاص نیروهای توانمند، تکمیل مدارک، پیگیری به موقع درخواست‌ها و ثبت مستمر فعالیت‌ها در سامانه برای جلوگیری از وقفه در عملکرد کانون‌ها ضروری است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان، شناسایی و جذب نوجوانان، توسعه کتاب‌خوانی و ارتقای سواد رسانه‌ای خادم یاران را از اولویت‌های فرهنگی دانست و بر معرفی تجربه‌های موفق شهرستان‌ها در قالب طرح «یکشنبه‌های الگو نمایی» تأکید کرد.

سعدالدین همچنین با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی هدفمند به زائران امام رضا(ع)، شناسایی افراد نیازمند و فراهم کردن زمینه زیارت آنان را ضروری دانست و خواستار پیگیری ایجاد مجتمع‌های بین راهی برای خدمت‌رسانی به زائران با همکاری مسئولان محلی شد.

وی تهیه گزارش مستند عملکرد هفت ماهه کانون‌ها در حوزه‌های فرهنگی، قرآنی، اشتغال، سلامت و خدمات اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: معرفی فعالیت‌های خادم یاران به مسئولان شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه حمایت بیشتر از برنامه‌های این مجموعه را فراهم کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان در پایان، ترویج فرهنگ جوانی جمعیت، احیای آیین‌های بومی، برگزاری جشن‌های شکرانه برداشت محصولات کشاورزی و تقویت همکاری میان کانون‌های تخصصی و شهرستان‌ها را از دیگر محورهای قابل پیگیری عنوان کرد.