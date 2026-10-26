به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث محمودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دسترسی به نمازخانه‌های پاکیزه و مجهز در محورهای مواصلاتی، یکی از نیازهای مسافران و کاربران جاده‌ای است؛ موضوعی که در کنار فراهم‌کردن امکان اقامه نماز در طول سفر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات رفاهی بین‌راهی دارد.

کیومرث محمودی، معاون توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری، با تشریح وضعیت نمازخانه‌های بین‌راهی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲ نمازخانه مستقل و خارج از مجتمع‌های خدماتی رفاهی در محورهای مواصلاتی چهارمحال‌وبختیاری فعال است.

وی با اشاره به وضعیت بهداشت و نظافت این مراکز افزود: بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسان بازرگانی، وضعیت بهداشت و نظافت نمازخانه‌های بین‌راهی استان قابل قبول بوده است.

بازدیدهای سرزده برای نظارت بر نمازخانه‌های بین‌راهی

محمودی با تشریح روند نظارت بر عملکرد نمازخانه‌های بین‌راهی بیان کرد: کارشناسان بازرگانی اداره‌کل و کارشناسان شهرستانی به‌صورت سرزده از این مراکز بازدید می‌کنند و این بازدیدها تقریباً هر ۲ روز یک‌بار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر بازدیدهای سرزده، کمیته ویژه نظارت نیز هر سه ماه یک‌بار وضعیت تمامی مجتمع‌های خدماتی رفاهی و نمازخانه‌های بین‌راهی استان را ارزیابی می‌کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: این کمیته با حضور نمایندگان ستاد اقامه نماز، بهزیستی، بهداشت، تعزیرات حکومتی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل می‌شود.

محمودی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، نواقص و نقاط ضعف موجود شناسایی و به بهره‌برداران اعلام می‌شود تا برای رفع مشکلات اقدام کنند؛ همچنین در موارد لازم، اداره‌کل راهداری نیز پیگیری‌های مربوط به رفع نواقص را انجام می‌دهد.

الزام مجتمع‌های خدماتی رفاهی به احداث نمازخانه

وی با اشاره به امکانات نمازخانه‌ای مجتمع‌های خدماتی رفاهی استان اظهار کرد: تمامی مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال بهره‌برداری در چهارمحال‌وبختیاری به نمازخانه و سرویس بهداشتی مجهز هستند.

معاون توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری افزود: احداث نمازخانه در مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال ساخت نیز پیش‌بینی شده و ایجاد این فضا از الزامات ساخت چنین مجتمع‌هایی به شمار می‌رود.

محمودی درباره مسئولیت نگهداری و تأمین امکانات نمازخانه‌های بین‌راهی توضیح داد: نگهداری و مراقبت از نمازخانه‌های بین‌راهی بر عهده بهره‌بردارانی است که از طریق شرکت در مزایده مسئولیت بهره‌برداری از این مراکز را بر عهده می‌گیرند و امکانات و اموال مربوط به آن‌ها تحویل داده می‌شود.

وی تأکید کرد: بهره‌برداران موظف‌اند در طول مدت بهره‌برداری از امکانات تحویل‌گرفته‌شده نگهداری کنند و پس از پایان پیمان نیز اموال و تجهیزات را مطابق ضوابط به اداره مربوطه تحویل دهند.

معاون توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به امکان مشارکت مسافران در نظارت بر کیفیت خدمات بین‌راهی گفت: مسافران و کاربران جاده‌ای می‌توانند شکایت‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود درباره نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ ثبت کنند.

محمودی ادامه داد: شکایت‌های ثبت‌شده به کارشناسان مربوطه ارجاع می‌شود و کارشناسان موظف‌اند موضوع را بررسی و اقدامات لازم را برای رسیدگی به آن انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: بازدیدهای مستمر کارشناسان، ارزیابی‌های دوره‌ای کمیته نظارت و دریافت گزارش‌های مردمی، از راهکارهای شناسایی نواقص و پیگیری رفع مشکلات نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی استان است.