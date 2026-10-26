به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از «پاسخ پس از بحران» به «مدیریت پیشگیرانه» در مواجهه با نوسانات اقلیمی اظهار کرد: پدیده ال‌نینو معادلات جوی پاییز و زمستان را تحت‌تأثیر قرار داده و با تغییر الگوهای بارشی و دمایی، بستر مناسبی را برای دگرگونی در چرخه زیستی عوامل خسارت‌زای گیاهی فراهم می‌کند. از این‌رو، نمی‌توانیم منتظر بروز بحران بمانیم؛ شبکه حفظ نباتات استان‌ها موظف شده‌اند با تحلیل دقیق داده‌های هواشناسی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، تهدیدات محتمل را پیش از ظهور عینی، در کمیته‌های بحران استان‌ها مطرح و مهار کنند.

وی با اشاره به طیف وسیع تهدیدات پیش‌رو تصریح کرد: آمادگی عملیاتی ما صرفاً به یک حوزه محدود نمی‌شود؛ از رصد و آمادگی برای مقابله با طغیان احتمالی انواع آفات از جمله ملخ و جوندگان مخرب گرفته تا پایش دقیق مزارع برای پیشگیری از همه‌گیری بیماری‌های قارچی نظیر انواع زنگ غلات، همگی در دستور کار شبانه‌روزی کارشناسان حفظ نباتات قرار دارد و هیچ‌گونه غفلتی در این زمینه پذیرفته نیست.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پایان به الزامات ایمنی زیرساخت‌ها و انبارهای استراتژیک اشاره کرد و گفت: با پیش‌بینی بارش‌های سهمگین و حوادث مترقبه، برای مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی فیزیکی سوله‌ها، انبارهای نگهداری نهاده‌ها و آفت‌کش‌ها و همچنین تجهیزات سمپاشی اقدام عاجل انجام گیرد. استان‌ها مکلف‌اند گزارش اقدامات انجام‌شده را به طور مستمر به ستاد مرکزی ارسال کنند تا ذخایر استراتژیک و تجهیزات عملیاتی ما در مواجهه با شرایط بحرانی، در بالاترین ضریب ایمنی حفظ شوند.