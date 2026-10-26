توضیح آب و فاضلاب بوشهر در مورد «تداوم نوبت بندی آب در محلات»

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص مشکلات آبرسانی تاکید می‌کند که تامین پایدار آب شرب شهروندان همواره از اولویت‌های اصلی این شرکت بوده و تلاش‌های شبانه‌روزی برای مدیریت منابع موجود و کاهش محدودیت‌های آبرسانی ادامه دارد.

در این خصوص باید توجه داشت که افزایش ظرفیت اسمی آب‌شیرین‌کن‌ها لزوما به معنای افزایش متناسب آب تحویلی به شبکه نیست چرا که میزان تولید واقعی، پایداری بهره‌برداری از تاسیسات، ظرفیت خطوط انتقال و شرایط شبکه توزیع، همگی در وضعیت آبرسانی موثر هستند. همچنین تامین آب شهر بوشهر به مجموعه‌ای از منابع وابسته است و مدیریت هم‌زمان این منابع برای پایداری خدمات ضروری است.

نوبت‌بندی آب راهکار مطلوب و نهایی آبفا نیست بلکه تدبیری مدیریتی برای توزیع منابع محدود موجود است. آبرسانی سیار نیز صرفا اقدامی مکمل برای کاهش مشکلات شهروندان محسوب می‌شود و راهکار اساسی، تقویت منابع تامین و تکمیل زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب است.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن قدردانی از همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر در اجرای پروژه‌های زیرساختی بر ضرورت همراهی مسئولان استانی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای تامین اعتبارات، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل طرح‌های تأمین آب از جمله پروژه آب‌شیرین‌کن نیروگاه اتمی تأکید دارد.

بی‌تردید بهبود پایدار وضعیت آبرسانی بوشهر نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و نگاهی جامع به زنجیره تامین، انتقال و توزیع آب است. آبفا نیز با درک مطالبات بحق شهروندان پیگیری اقدامات لازم برای کاهش محدودیت‌ها و افزایش پایداری شبکه را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر در نشست علنی شورای شهر از تداوم نوبت‌بندی آب در محلات انتقاد کرده بود.