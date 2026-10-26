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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۵

افزایش تولید نفت به ۱۲۷ هزار بشکه؛ تشریح روند پروژه‌های روس‌ها

افزایش تولید نفت به ۱۲۷ هزار بشکه؛ تشریح روند پروژه‌های روس‌ها

مدیرعامل متن با اشاره به پیشرفت پروژه‌های توسعه میدان‌های نفتی با همکاری شرکت‌های روس، از جهش تولید نفت در دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، نصرالله زارعی در گفت‌وگویی، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های توسعه میدان‌های نفتی با مشارکت و همکاری شرکت‌های روس اظهار داشت: پروژه توسعه میدان‌های آبان و پایدار غرب هم‌اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد و برای تکمیل نهایی آن حدود یک سال دیگر زمان مورد نیاز است.

وی در ادامه افزود: پروژه دوم که در مقیاس بزرگ‌تری تعریف شده و میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق را در بر می‌گیرد، مطابق با جدول برنامه‌ریزی‌شده در حال اجراست و حدود دو سال دیگر برای استمرار و ادامه کار آن پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با بیان اینکه عملکرد شرکت روسی در اجرای این پروژه‌ها مطلوب و رضایت‌بخش بوده است، تصریح کرد که میزان تولید روزانه میدان‌های پایدار شرق، چشمه‌خوش و دالپری که در آغاز فعالیت دولت چهاردهم در حدود ۴۱ هزار بشکه در روز بود، هم‌اکنون به رقم ۱۲۷ هزار بشکه بالغ گردیده است.

زارعی با اشاره به چشم‌اندازها و برنامه‌های آتی برای این میدان‌ها ادامه داد: هم‌زمان با تحقق کامل تعهدات تولیدی مندرج در قرارداد، برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش سطح تولید فراتر از تعهدات پیش‌بینی‌شده و همچنین صیانت و نگهداشت حجم تولید کنونی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید مجدد بر ضرورت رعایت کامل الزام‌های زیست‌محیطی در تمامی پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت بیان کرد که تمامی پروژه‌های این شرکت دارای پیوست محیط زیستی بوده و پیش از اخذ تمامی مجوزهای لازم، هیچ‌گونه اقدامی جهت اجرای آن‌ها صورت نمی‌پذیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، هدف اصلی از برگزاری نشست‌های مرتبط با حوزه محیط زیست را شفاف‌سازی و ارتقای آگاهی‌بخشی پیرامون اقدام‌های صورت‌گرفته و برنامه‌های آتی عنوان کرد و گفت که این شرکت خود را کاملاً متعهد به اجرای دقیق الزام‌های محیط زیستی دانسته و در این مسیر، رویکرد حمایتی مدیران و مسئولان وزارت نفت نیز نقش کلیدی و مؤثری ایفا کرده است.

زارعی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در بخش مسئولیت‌های اجتماعی افزود: انجام مطالعات اجتماعی در قالب انعقاد دو قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و نیز تولید فیلم با محوریت تشریح فعالیت‌های شرکت، از جمله مهم‌ترین اقداماتی بوده که در این حوزه به سرانجام رسیده است.

شایان ذکر است میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در منطقه غرب کشور و در محدوده جغرافیایی عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب واقع شده‌اند و از سال ۱۳۹۰ به‌طور رسمی وارد چرخه تولید کشور شده‌اند. قرارداد مربوط به توسعه این سه میدان کلیدی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ با مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های روس و شرکت‌های داخلی امضا شد و پس از دریافت مجوزهای قانونی لازم در سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی گردید. هدف اصلی از اجرای این طرح سترگ، افزایش و نگهداشت تولید نفت خام و بهبود ضریب بهره‌برداری از ظرفیت مخازن نفتی است.

کد مطلب 6990041
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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