به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، نصرالله زارعی در گفت‌وگویی، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های توسعه میدان‌های نفتی با مشارکت و همکاری شرکت‌های روس اظهار داشت: پروژه توسعه میدان‌های آبان و پایدار غرب هم‌اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد و برای تکمیل نهایی آن حدود یک سال دیگر زمان مورد نیاز است.

وی در ادامه افزود: پروژه دوم که در مقیاس بزرگ‌تری تعریف شده و میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق را در بر می‌گیرد، مطابق با جدول برنامه‌ریزی‌شده در حال اجراست و حدود دو سال دیگر برای استمرار و ادامه کار آن پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با بیان اینکه عملکرد شرکت روسی در اجرای این پروژه‌ها مطلوب و رضایت‌بخش بوده است، تصریح کرد که میزان تولید روزانه میدان‌های پایدار شرق، چشمه‌خوش و دالپری که در آغاز فعالیت دولت چهاردهم در حدود ۴۱ هزار بشکه در روز بود، هم‌اکنون به رقم ۱۲۷ هزار بشکه بالغ گردیده است.

زارعی با اشاره به چشم‌اندازها و برنامه‌های آتی برای این میدان‌ها ادامه داد: هم‌زمان با تحقق کامل تعهدات تولیدی مندرج در قرارداد، برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش سطح تولید فراتر از تعهدات پیش‌بینی‌شده و همچنین صیانت و نگهداشت حجم تولید کنونی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید مجدد بر ضرورت رعایت کامل الزام‌های زیست‌محیطی در تمامی پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت بیان کرد که تمامی پروژه‌های این شرکت دارای پیوست محیط زیستی بوده و پیش از اخذ تمامی مجوزهای لازم، هیچ‌گونه اقدامی جهت اجرای آن‌ها صورت نمی‌پذیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، هدف اصلی از برگزاری نشست‌های مرتبط با حوزه محیط زیست را شفاف‌سازی و ارتقای آگاهی‌بخشی پیرامون اقدام‌های صورت‌گرفته و برنامه‌های آتی عنوان کرد و گفت که این شرکت خود را کاملاً متعهد به اجرای دقیق الزام‌های محیط زیستی دانسته و در این مسیر، رویکرد حمایتی مدیران و مسئولان وزارت نفت نیز نقش کلیدی و مؤثری ایفا کرده است.

زارعی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در بخش مسئولیت‌های اجتماعی افزود: انجام مطالعات اجتماعی در قالب انعقاد دو قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و نیز تولید فیلم با محوریت تشریح فعالیت‌های شرکت، از جمله مهم‌ترین اقداماتی بوده که در این حوزه به سرانجام رسیده است.

شایان ذکر است میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در منطقه غرب کشور و در محدوده جغرافیایی عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب واقع شده‌اند و از سال ۱۳۹۰ به‌طور رسمی وارد چرخه تولید کشور شده‌اند. قرارداد مربوط به توسعه این سه میدان کلیدی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ با مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های روس و شرکت‌های داخلی امضا شد و پس از دریافت مجوزهای قانونی لازم در سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی گردید. هدف اصلی از اجرای این طرح سترگ، افزایش و نگهداشت تولید نفت خام و بهبود ضریب بهره‌برداری از ظرفیت مخازن نفتی است.