صعود مقتدرانه تیم هندبال نونهالان دختر ملایر به مسابقات جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کیانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تیم هندبال نونهالان دختران ملایر پس از کسب عنوان قهرمانی مقتدرانه در منطقه خود جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات جنوب کشور به میزبانی اصفهان را به دست آورد و در جمع تیم‌های برتر این رقابت‌ها قرار گرفت، اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۹ تیم در ۲ گروه چهار و پنج تیمی برگزار شد و سخت‌ترین گروه مسابقات شامل تیم‌های سپاهان اصفهان، فارس جهرم، غدیر ملایر، ادب اصفهان و دختران آفتاب یزد بود.

وی ادامه داد: دختران غدیر ملایر در گروهی دشوار و در رقابت با تیم‌های قدرتمند حاضر شدند و با وجود شرایط سخت مسابقات عملکردی قابل‌توجه از خود به نمایش گذاشتند و این تیم موفق شد برابر تیم‌های ادب اصفهان و فارس جهرم به پیروزی برسد و در ۲ دیدار دیگر نیز رقابت‌هایی نزدیک نفس‌گیر و پایاپای با حریفان خود داشته باشد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان ملایر بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها تیم قدرتمند غدیر ملایر با کسب چهار امتیاز عنوان پنجم این دوره از مسابقات کشوری را به دست آورد نتیجه‌ای ارزشمند که با توجه به هم‌ امتیاز بودن این تیم با تیم سوم مسابقات نشان‌دهنده رقابت نزدیک و سطح بالای تیم‌های حاضر در این دوره بود.

درخشش پسران ملایری در مسابقات قهرمانی گراپلینک کیک بوکسینگ کشور

وی در ادامه با بیان اینکه پسران ملایری با کسب سه مدال درخشان طلا و برنز مسابقات قهرمانی گراپلینک کیک بوکسینگ کشور بار دیگر در میادین کشوری خوش درخشیدند، اظهار کرد: مسابقات قهرمانی گراپلینک کیک بوکسینگ کشور ویژه پسران به میزبانی تهران برگزار شد.

کیانی افزود: پسران ملایری با حضوری قدرتمند در این دوره از رقابت‌ها در ۲ رده سنی نونهالان و نوجوانان به مربیگری محمود گنجی توانستند در دیدارهایی جذاب و نفس گیر حریفان کشوری خود را شکست دهند و سه مدال درخشان طلا و برنز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کنند و بار دیگر در میادین کشوری خوش بدرخشند.

وی ادامه داد: در رده نونهالان پرسام گنجی و امیررضا حاتمی مقام اول و مدال طلا و در رده نوجوانان پرهام گنجی مقام سوم و مدال برنز را کسب کردند.