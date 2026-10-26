اصفهان و آذربایجان شرقی برای مدیریت مشارکتی آب تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت‌های آب منطقه‌ای اصفهان و آذربایجان شرقی با هدف توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب، انتقال تجارب موفق و تقویت نقش جوامع محلی و بهره‌برداران به امضای مدیران عامل دو شرکت رسید.

حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، با استقبال از این همکاری اظهار کرد: این تفاهم‌نامه فرصتی برای شناسایی و به‌کارگیری رهیافت‌های موفق و توسعه همکاری‌های فنی، مدیریتی و اجرایی در حوزه مدیریت مشارکتی آب است.

وی افزود: تقویت تعاملات کارشناسی، استفاده از خرد جمعی و انتقال تجارب موفق در جلب مشارکت جوامع بهره‌بردار از محورهای مهم این همکاری خواهد بود و انتظار می‌رود با استمرار تعاملات دو شرکت، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و نهادینه‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب بیش از پیش فراهم شود.

در ادامه یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی نیز گفت: امضای این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک دو استان است و زمینه مناسبی برای تبادل دانش، انتقال تجربیات اجرایی و توسعه الگوهای موفق مدیریت مشارکتی آب فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: مدیریت پایدار منابع آب بدون همراهی جوامع محلی و مشارکت بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت این همکاری مشترک، زمینه حضور مؤثرتر ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های مدیریت منابع آب را فراهم کنیم.

به گزارش مهر، این تفاهم‌نامه در راستای اهداف شرکت مدیریت منابع آب ایران و اجرای بند "ت" ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه منعقد شده است.