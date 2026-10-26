به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، محمد فیضی، معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، از اختصاص اعتبارات ویژه برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و ارتباطی در مناطق روستایی و عشایری خبر داد.

مهم‌ترین جزییات اعتبارات تخصیص‌ یافته عبارتند از:

۱. یک هزار میلیارد تومان (یک همت) برای مدارس سنگی برای بازسازی و ایمن‌سازی مدارس سنگی و ناایمن، با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با هدف تحقق عدالت آموزشی، کاهش مخاطرات جانی برای دانش‌آموزان و معلمان و بهبود کیفیت آموزش که در دستور کار قرار گرفته است.

۲. ۹۳۰ میلیارد تومان برای حذف «گرگر»: احداث پل‌های جایگزین و ایمن به‌جای پل‌های سیم‌بکسلی (گرگر) در مناطق عشایری با هدف تسهیل تردد عشایر و جابه‌جایی دام، دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و برچیدن کامل گرگرهای خطرناک از دیگر اهداف این پروژه است.

معاونت توسعه روستایی کشور تأکید کرد که نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و کیفیت اجرای پروژه‌ها انجام خواهد شد تا این منابع دقیقاً در مسیر بهبود کیفیت زندگی روستاییان و عشایر به کار گرفته شوند.