به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح دوشنبه در نشست بررسی میزبانی تبریز در طرح ملی پایتخت نهج‌البلاغه ایران با حضور سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت توجه به توانمندی شهرها در تبدیل آموزه‌های نهج‌البلاغه به اقدامات عملی تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی ظرفیت چند شهرستان برای انتخاب به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران اظهار کرد: معیار انتخاب نباید صرفاً پیشینه فرهنگی و مذهبی شهرها باشد، بلکه باید مشخص شود هر شهر تا چه اندازه توانایی به‌کارگیری آموزه‌های نهج‌البلاغه در عرصه‌های اجتماعی و نظام حکمرانی را دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: شهر منتخب باید با نگاه به آینده حرکت کند و در چارچوب ساختارهای اداری و افتخارات گذشته محدود نماند.

محمدزاده با بیان اینکه برگزاری رویدادهای فرهنگی و مذهبی به‌تنهایی برای تحقق اهداف معرفتی کافی نیست، تصریح کرد: مهم آن است که مفاهیم و پیام‌های این رویدادها تا چه اندازه به لایه‌های مختلف جامعه منتقل شود. آموزه‌های نهج‌البلاغه نیز باید از سطح برنامه‌های فرهنگی فراتر رفته و در عرصه‌های اجتماعی و اجرایی به کار گرفته شوند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری تبریز خاطرنشان کرد: گذشتگان میراث ارزشمندی برای این شهر به‌جا گذاشته‌اند، اما وظیفه امروز صرفاً تکیه بر دستاوردهای گذشته نیست، بلکه باید بر پایه این میراث، افق‌های تازه‌ای برای آینده ترسیم کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تعیین اهداف روشن برای دوره دوساله اجرای طرح گفت: در صورت انتخاب تبریز، باید از ابتدا مشخص باشد که در پایان این دوره چه تغییرات ملموس و قابل ارزیابی در نظام حکمرانی و زندگی اجتماعی مردم ایجاد خواهد شد. اگر توان تحقق چنین اهدافی وجود نداشته باشد، نباید به جایگاه ارزشمند این عنوان جفا کرد.

محمدزاده هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، استاندار و دیگر مجموعه‌های مرتبط را از ظرفیت‌های استان برای اجرای موفق این طرح دانست.

وی همچنین وجود مراکز علمی و پژوهشی، مراکز مذهبی، دانشکده‌ها و اندیشکده‌های علمی را زمینه‌ای برای تدوین و اجرای برنامه‌های اثربخش عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود تبریز در پایان دوره دوساله، الگوهای عملی برگرفته از آموزه‌های نهج‌البلاغه را برای بهره‌گیری سایر استان‌های کشور ارائه کند.

در ادامه این نشست، سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اجرای دوسالانه طرح ملی پایتخت نهج‌البلاغه ایران اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی، شناسایی و ارج نهادن به ظرفیت‌های شهر منتخب و ارتقای سطح معارف قرآنی و معرفتی اجرا می‌شود.

وی افزود: بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های شهر منتخب باید زمینه گسترش فعالیت‌های معرفتی و ترویجی و انتقال تجربه‌های موفق به سایر شهرهای استان و کشور را فراهم کند.

همچنین پروین اشراقی اسکوئی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت تشکیل شورای راهبری استانی برای پیگیری انتخاب تبریز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران تأکید کرد.

وی خواستار بازنگری در طرح پیشنهادی و تقویت نقش دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی در ستاد اجرایی شد و با اشاره به ظرفیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کنار آموزش‌وپرورش، بر بهره‌گیری از توان نهادهای دینی در محلات برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.