به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت کارگاه تخصصی با هدف انتقال تجربه، ارتقای دانش سینمایی و ایجاد فرصت تعامل میان علاقه‌مندان، هنرجویان و فعالان حرفه‌ای سینما پیش‌بینی شده است.

این کارگاه‌ها طیف متنوعی از موضوعات تخصصی سینما از جمله کارگردانی، تصویربرداری، موسیقی فیلم، مستندسازی، انیمیشن، فیلمنامه‌نویسی، طراحی پوستر، حضور در جشنواره‌های بین‌المللی و کاربرد هوش مصنوعی در تولید آثار سینمایی را در بر می‌گیرند. مسعود فراستی، علیرضا زرین‌دست، کمال تبریزی، امید معلم، جواد عابدین، محمدبرادران، هادی مقدم‌دوست، دانش اقباشاوی، مسعود سخاوت‌دوست، محمدرضا مصباح، ابراهیم امینی، محیا دهقانی، محمد سرشار، محمد تقی‌پور، فاطمه سیاره، محسن اسلام‌زاده، فرزاد موتمن و مهدی بدوی اساتید این ۱۸ کارگاه هستند که از جمعه هشتم تا چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۴۰۵ در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۱۹:۳۰ در پردیس سینمایی ملت (خانه جشنواره) برگزار می‌شود.

همچنین، علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات کارگاه‌ها و تخفیف های ویژه به وبگاه رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com مراجعه کنند. نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان‌ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.