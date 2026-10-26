احتمال بارش باران در استان بوشهر از اواخر هفته

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که طی امروز (دوشنبه) و فردا (سه شنبه)، غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی ساعات افزایش ابر از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود،در این مدت احتمال وقوع بارش پراکنده و خفیف باران (غالباً روی دریا)، دور از انتظار نیست، ضمن اینکه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با وزش باد شمال غربی، سواحل جنوبی استان متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از اواخر هفته، مجدداً با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت ای آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر و غالباً در سواحل و روی دریا احتمال بارش پراکنده و خفیف باران خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در نواحی جنوبی از ظهر تا اوایل شب با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در نواحی جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و از اواخر وقت ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.