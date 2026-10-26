تلاش استقلال برای تداوم اقتدار؛ پالایش نفت در اندیشه برد دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان فردا (سه‌شنبه ۵ آبان) از ساعت ۱۱ با برگزاری ۶ دیدار پیگیری می‌شود. هفته‌ای که در آن استقلال تهران و پالایش نفت آبادان پس از شروعی پرقدرت در رقابت‌های هفته نخست به دنبال ادامه روند موفق خود هستند و سایر تیم‌ها نیز برای جبران نتایج هفته اول و تثبیت جایگاهشان وارد میدان خواهند شد.

استقلال تهران مدافع عنوان قهرمانی پس از پیروزی پرگل ۱۲ بر صفر مقابل مس رفسنجان در هفته دوم به مصاف گلبرگ تاکستان می‌رود. شاگردان شهناز یاری با شروعی مقتدرانه نشان دادند که بار دیگر برای رقابت در مسیر قهرمانی آماده‌اند. استقلال در این مسابقه به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی است هرچند تداوم نتایج درخشان این تیم به عملکردش در هفته‌های آینده و مقابل رقبای جدی‌تر نیز بستگی دارد.

در گروه دوم پالایش نفت آبادان پس از پیروزی هشت بر صفر برابر پارسه کرمان در یکی از دیدارهای مهم هفته به مصاف پلی‌وایتال دلیجان می‌رود. آبادانی‌ها با تکیه بر توان هجومی بازیکنانی همچون شقایق معتمدی و سارا شیربیگی شروعی امیدوارکننده داشتند اما پلی‌وایتال نیز در هفته نخست با پیروزی ۶ بر ۲ مقابل سپاهان اصفهان نشان داد حریفی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. این مسابقه می‌تواند یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های هفته باشد و محک جدی‌تری برای ارزیابی شرایط دو تیم به شمار برود.

پالایش نفت اصفهان نیز که هفته نخست را با پیروزی چهار بر صفر مقابل پیشتازان خرم‌آباد پشت سر گذاشت برابر مس رفسنجان قرار می‌گیرد. اصفهانی‌ها برای حفظ روند مثبت خود به دنبال سه امتیاز دیگر هستند و مس رفسنجان نیز پس از شکست سنگین هفته اول فرصت دارد نمایش متفاوتی نشان دهد.

در دیگر دیدارها سپاهان اصفهان به مصاف تکنیک برتر بابلسر می‌رود دو تیمی که هفته نخست را با شکست پشت سر گذاشتند و برای بازگشت به مسیر امتیازگیری انگیزه زیادی خواهند داشت. فولاد هرمزگان پس از پیروزی ۶ بر صفر مقابل تکنیک برتر این هفته با ابومسلم خراسان رضوی روبه‌رو می‌شود تیمی که در نخستین مسابقه خود با وجود فرصت محدود برای آماده‌سازی نمایشی نزدیک برابر نور ملارد داشت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.

همچنین نور ملارد برابر پارسه کرمان قرار می‌گیرد. نور ملارد که برای پیروزی مقابل ابومسلم به زحمت افتاد به دنبال نمایشی منسجم‌تر خواهد بود و پارسه کرمان نیز پس از شکست هشت‌گله برابر پالایش نفت آبادان برای جبران نتیجه هفته نخست تلاش می‌کند.

با توجه به نتایج هفته نخست هفته دوم می‌تواند تصویر روشن‌تری از شرایط تیم‌ها ارائه دهد به‌ویژه برای مدعیانی که به دنبال تثبیت جایگاه خود هستند و تیم‌هایی که برای جبران لغزش آغاز فصل به امتیاز نیاز دارند.

برنامه هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*پالایش نفت اصفهان - مس رفسنجان

*استقلال ایران - گلبرگ تاکستان

*پلی وایتال دلیجان - پالایش نفت آبادان

*سپاهان - تکنیک برتر بابلسر

*فولاد هرمزگان - ابومسلم خراسان رضوی

*نور ملارد - پارسه رکان