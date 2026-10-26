تراکتور در آزمون دشوار العین؛ فرصتی برای جبران لغزش آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال العین امارات و تراکتور تبریز از ساعت ۱۹:۳۰ امشب دوشنبه از هفته سوم لیگ نخبگان آسیا در حالی برگزار می شود که شاگردان جواد نکونام از دو بازی قبلی مقابل شباب الاهلی امارات و الشمال قطر تنها یک امتیاز کسب کردند تا نیاز ویژه به کسب پیروزی مقابل تیمی داشته باشند که هر ۲ بازی قبلی را با برد پشت سر گذاشته است.

العین در دو مسابقه ابتدایی خود در لیگ نخبگان آسیا عملکردی چشمگیر داشته و با هشت گل زده و تنها یک گل خورده، یکی از تیم‌های آماده منطقه غرب به شمار می‌رود. این تیم ابتدا النصر عربستان را با نتیجه چهار بر صفر شکست داد و سپس با پیروزی چهار بر یک مقابل نیروی هوایی عراق، قدرت هجومی خود را نشان داد.

خط حمله ترسناک العین!

مهم‌ترین بازیکن العین در خط حمله، حسین رحیمی، مهاجم مراکشی این تیم است که در دو بازی نخست آسیایی ۴‌گل به ثمر رسانده است. حضور او در کنار بازیکنان خلاقی همچون کاکو و ماتیاس پالاسیوس می‌تواند برای خط دفاع تراکتور دردسرساز شود. تراکتور باید علاوه بر مهار مهاجم گلزن میزبان، فضای بازی‌سازی را نیز از هافبک‌های این تیم بگیرد؛ در غیر این صورت، فشار العین می‌تواند مدافعان نماینده ایران را در موقعیت‌های دشواری قرار دهد.

البته العین با وجود شروع قدرتمند در آسیا، در رقابت‌های داخلی شرایط کاملاً باثباتی نداشته است. این تیم در جام ریاست‌جمهوری امارات و لیگ داخلی مقابل شباب الاهلی شکست خورد و همین مسئله می‌تواند از نظر روحی اهمیت داشته باشد. با این حال، تراکتور نباید با اتکا به لغزش‌های اخیر میزبان تصور کند کار آسانی پیش رو دارد؛ عملکرد العین در مسابقات آسیایی نشان داده است که این تیم در رقابت‌های قاره‌ای توان هجومی بالایی دارد.

ضرورت یرد تراکتور در آسیا

تراکتور در دو بازی ابتدایی خود برابر شباب الاهلی امارات و الشمال قطر به‌ترتیب یک بر صفر شکست خورد و به تساوی بدون گل رسید تا تنها یک امتیاز در جدول داشته باشد. مهم‌تر از جایگاه این تیم، ناکامی در گلزنی طی دو مسابقه نخست است؛ آماری که نشان می‌دهد تراکتور برای رقابت با تیم‌های قدرتمند آسیا باید در فاز هجومی مؤثرتر عمل کند.

با این حال، پیروزی سه بر صفر تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان در آخرین مسابقه داخلی پیش از سفر به امارات می‌تواند به افزایش اعتمادبه‌نفس بازیکنان کمک کند. این نتیجه نشان داد نماینده ایران همچنان ظرفیت استفاده از فرصت‌های گلزنی را دارد، اما تکرار چنین عملکردی مقابل العین به هماهنگی بیشتر خط میانی و مهاجمان و استفاده بهتر از موقعیت‌های محدود وابسته است.

برتری آماری با میزبان

العین در دو تقابل قبلی خود با تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا شکست نخورده است. این سابقه در کنار میزبانی و شروع قدرتمند تیم اماراتی در فصل جاری، شرایط را برای تراکتور دشوار می‌کند؛ هرچند نتیجه دیدارهای گذشته به‌تنهایی تعیین‌کننده مسابقه امروز نیست.

برای تراکتور، کسب امتیاز در این مسابقه می‌تواند نقطه عطفی در ادامه رقابت‌های آسیایی باشد. نماینده ایران اگر بتواند ضمن کنترل حملات العین، از فرصت‌های خود استفاده کند، شانس تغییر وضعیتش در جدول را خواهد داشت. در غیر این صورت از دست رفتن امتیاز در سومین مسابقه نیز فشار را برای بازی‌های بعدی افزایش می‌دهد.