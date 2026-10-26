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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

تبریک پزشکیان در پی پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل

تبریک پزشکیان در پی پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل

رئیس جمهور در پیامی پیروزی آقای لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک پیروزی آقای لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل تصریح کرد: امیدوارم در دوره جدید ریاست‌جمهوری روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل بیش از پیش گسترش یابد و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه مشترک، در راستای منافع متقابل دو ملت و تقویت چندجانبه‌گرایی، توسعه و صلح بین‌المللی، ارتقا یابد.

رئیس جمهور همچنین در این پیام برای آقای داسیلوا در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت و برای ملت بزرگ برزیل سربلندی و بهروزی مسألت کرد.

کد مطلب 6990081
محسن صمیمی

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