به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران با نتایجی به پایان رسید که شرایط بالای جدول را پیچیده‌تر کرد. پرسپولیس با وجود شکست یک بر صفر مقابل فولاد همچنان با ۲۰ امتیاز صدرنشین ماند، اما سپاهان با پیروزی چهار بر صفر برابر مس شهربابک و تراکتور با برد سه بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان، خود را در جمع مدعیان حفظ کردند. استقلال نیز با تساوی یک بر یک برابر چادرملو فرصت نزدیک شدن به صدر را از دست داد. چهار تیم نخست ۲۰ امتیازی هستند و فولاد با ۱۹ امتیاز در تعقیب آنها قرار دارد؛ ضمن اینکه تراکتور یک بازی کمتر انجام داده است.

صدرنشین ماند و باخت! با ضعف در خلق موقعیت

شکست پرسپولیس مقابل فولاد تنها به گل دیرهنگام حریف مربوط نمی‌ شد. سرخپوشان در بخش زیادی از مسابقه نتوانستند گردش توپ خود را به موقعیت‌ های جدی گلزنی تبدیل کنند و همین امر نگرانی‌ ها درباره کیفیت هجومی تیم را افزایش می‌دهد. در رقابتی که چهار تیم بالای جدول امتیاز یکسان دارند، چنین لغزش‌هایی می‌تواند هزینه زیادی داشته باشد. فولاد نیز با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد تا نشان دهد می‌تواند در ادامه فصل به جمع مدعیان نزدیک‌تر شود.

دو برد مهم برای غرش قهرمانی!

سپاهان با شکست ۴ بر صفر مس شهربابک، علاوه بر کسب سه امتیاز، تفاضل گل خود را نیز بهبود بخشید. البته پیروزی مقابل تیم قعرنشین به‌تنهایی معیار سنجش قدرت سپاهان نیست، اما استفاده مؤثر از فرصت‌ها برای تیمی که در کورس قهرمانی قرار دارد، اهمیت زیادی دارد.

تراکتور هم با برتری ۳ بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان، شرایط خود را در جمع مدعیان تقویت کرد. این تیم با یک بازی کمتر نسبت به سه رقیب مستقیم خود، فرصت دارد در صورت کسب نتیجه مطلوب در دیدار معوقه، جایگاه بهتری در جدول به دست آورد. در مقابل، صنعت نفت با هفت امتیاز در بخش پایین جدول باقی ماند و برای خروج از این وضعیت به نتایج بهتری نیاز دارد.

استقلال متوقف شد خیبر از فرصت استفاده کرد

استقلال در برابر چادرملو به تساوی یک بر یک رسید و نتوانست از شکست پرسپولیس بهره ببرد. چادرملو با کسب این امتیاز به ۱۳ امتیاز رسید و در میانه جدول باقی ماند؛ نتیجه‌ای که برای تیمی خارج از جمع مدعیان، ارزش قابل توجهی دارد.

خیبر خرم‌آباد نیز با پیروزی یک بر صفر مقابل گل‌گهر سیرجان، ۱۴ امتیازی شد و در کنار آلومینیوم اراک و فجر سپاسی در جمع تیم‌های میانه جدول قرار گرفت. گل‌گهر با این شکست فرصت نزدیک شدن به بالانشینان را از دست داد و با ۱۳ امتیاز در رتبه‌ای پایین‌تر از این گروه باقی ماند.

تساوی‌های پرهزینه و رقابت در پایین جدول

آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان به تساوی بدون گل رسیدند؛ نتیجه‌ای که آلومینیوم را به ۱۴ امتیاز رساند، اما ذوب‌آهن با هشت امتیاز همچنان در بخش پایینی جدول باقی ماند. پیکان و ملوان نیز به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا پیکان ۱۰ امتیازی و ملوان ۹ امتیازی شود. این امتیازها برای دو تیمی که به دنبال فاصله گرفتن از انتهای جدول هستند اهمیت دارد، هرچند هیچ‌کدام نتوانستند به پیروزی برسند.

نساجی مازندران و فجر سپاسی در دیداری پرگل به تساوی دو بر دو رسیدند. نساجی با ۱۱ امتیاز در میانه جدول قرار گرفت و فجر با ۱۴ امتیاز همچنان به تیم‌های بالاتر نزدیک است. استقلال خوزستان نیز با پیروزی دو بر صفر مقابل شمس‌آذر قزوین، ۹ امتیازی شد و فاصله خود را با انتهای جدول افزایش داد. در سوی مقابل، شمس‌آذر با هفت امتیاز در شرایط دشواری قرار گرفت.

رقابت قهرمانی با ۲۰!

پایان هفته دهم نشان داد رقابت برای صدرنشینی همچنان فشرده است. پرسپولیس با وجود شکست صدر را حفظ کرد، اما سپاهان و تراکتور با بردهای قاطع و استقلال با وجود توقف، همچنان در جمع مدعیان هستند تا مربع قهرمانی به امتیاز ۲۰ در هفته دهم برسند.

در میانه جدول خیبر، آلومینیوم و فجر با ۱۴ امتیاز وضعیت بهتری دارند و تیم‌هایی مانند چادرملو، گل‌گهر و نساجی برای نزدیک شدن به این گروه تلاش می‌کنند. در پایین جدول نیز مس شهربابک با پنج امتیاز، صنعت نفت و شمس‌آذر با هفت امتیاز و ذوب‌آهن با هشت امتیاز برای بهبود شرایط خود به امتیازهای بیشتری نیاز دارند.

نتایج بازی های هفته دهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* تراکتور ۳ - صنعت نفت آبادان صفر

* آلومینیوم اراک صفر - ذوب اهن اصفهان صفر

* گل گهر سیرجان صفر - خیبر خرم آباد یک

* چادرملو اردکان یک - استقلال تهران یک

* پیکان یک - ملوان یک

* نساجی مازندران ۲ - فجرسپاسی شیراز ۲

* سپاهان ۴ - مس شهربابک صفر

* پرسپولیس صفر - فولاد خوزستان یک

* استقلال خوزستان ۲ - شمس‌آذر قزوین صفر