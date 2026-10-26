تهدید به نافرمانی مدنی در مورد دستور ضد ایرانی نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری نبض نیوز، مصطفی دعیر، رئیس شورای استان میسان و از چهره‌های وابسته به فراکسیون «صادقون»، دیروز تهدید کرد که در صورت عدم بازگشایی نشدن گذرگاه مرزی چذابه با ایران، نافرمانی مدنی اعلام خواهد کرد، جاده‌ها را خواهد بست و استان را از عراق جدا خواهد کرد. او به دولت فدرال مهلت داد تا پنجشنبه آینده به این خواسته پاسخ دهد.

دعیر در جریان یک کنفرانس خبری که در گذرگاه چذابه (الشیب) برگزار شد، از دولت فدرال در بغداد خواست هرچه سریع‌تر فعالیت این گذرگاه را از سر بگیرد. این گذرگاه بر اساس تصمیمی دولتی که در ۲۰ اکتبر جاری صادر شد، تا اطلاع ثانوی بسته شده است.

وزارت کشور ایران نیز یک روز پس از صدور این تصمیم، از بسته شدن گذرگاه به بهانه اقدامات فنی، ابراز نارضایتی کرده بود و تأکید داشت که تهران پیش از این اقدام، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی بغداد دریافت نکرده است.

گفته می شود پس از این تهدید، علی الزیدی نخست وزیر عراق بدون توجه به این خواسته، دستور تشکیل پرونده و تحقیق درباره عملکرد مصطفی دعیر عبدالحسن رئیس شورای استان میسان را صادر کرده است.