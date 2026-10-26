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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

یادواره شهدای زن گلستان همزمان با اجلاسیه ۴هزار شهید آغاز شد

یادواره شهدای زن گلستان همزمان با اجلاسیه ۴هزار شهید آغاز شد

گرگان- یادواره شهدای زن گلستان همزمان با برگزاری دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان با هدف گرامیداشت مقام والای زنان شهید و تبیین نقش آنها در دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه همزمان با برگزاری دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان گلستان، یادواره شهدای زن استان با هدف گرامیداشت مقام والای زنان شهید و تبیین نقش آنان در دوران دفاع مقدس در حال برگزاری است.

در این مراسم، یاد و خاطره زنان شهیدی که در مسیر دفاع از میهن اسلامی و ارزش‌های انقلاب جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شد و بر ضرورت معرفی سیره و فداکاری‌های آنان به نسل جوان تأکید شد.

یادواره شهدای زن گلستان بخشی از برنامه‌های مرتبط با اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان است که با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و بازخوانی رشادت‌های شهدا برگزار شد.

کد مطلب 6990096

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