به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسدی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد از آرایشگاه‌های زنانه این شهرستان، اظهار کرد: نظارت مستمر بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات آرایشی و بهداشتی با هدف صیانت از سلامت شهروندان، پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در آرایشگاه‌های زنانه افزود: بررسی وضعیت بهداشتی محیط کار، سلامت فرآورده‌های آرایشی و نحوه نگهداری این محصولات، از محورهای اصلی بازرسی کارشناسان بهداشت محیط است.

بررسی مداخلات پزشکی غیرمجاز در آرایشگاه‌ها

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با اشاره به بررسی خدمات ارائه‌شده در آرایشگاه‌های زنانه گفت: یکی از محورهای مهم این بازدیدها، بررسی مداخلات پزشکی غیرمجاز و اطمینان از رعایت حدود مجاز فعالیت این مراکز است؛ چراکه انجام اقدامات خارج از حیطه قانونی و تخصصی می‌تواند سلامت مراجعه‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

اسدی ادامه داد: در این بازرسی‌ها، وضعیت نظافت محیط، رعایت موازین بهداشت محیط و شرایط نگهداری مواد و فرآورده‌های آرایشی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جمع‌آوری مواد آرایشی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در جریان این گشت نظارتی بیان کرد: تاریخ مصرف و وضعیت سلامت محصولات آرایشی مورد استفاده در آرایشگاه‌ها بررسی شد و در پی آن، مقادیر قابل‌توجهی مواد آرایشی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته جمع‌آوری شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: استفاده از فرآورده‌های آرایشی تاریخ‌مصرف‌گذشته یا نگهداری نامناسب این محصولات می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد؛ بنابراین، فعالان این حوزه باید نسبت به تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و سلامت محصولات مورد استفاده توجه جدی داشته باشند.

تداوم نظارت‌ها بر مراکز خدمات آرایشی

اسدی با تأکید بر استمرار برنامه‌های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، خواستار همکاری فعالان حوزه خدمات آرایشی در رعایت الزامات بهداشتی و خودداری از انجام فعالیت‌های غیرمجاز شد.

وی افزود: استفاده از محصولات دارای اعتبار مصرف، رعایت اصول بهداشت محیط و پرهیز از انجام مداخلات پزشکی خارج از حدود مجاز، از اقدامات ضروری برای کاهش مخاطرات بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان است.

در پایان این گشت ویژه، از تلاش کارشناسان بهداشت محیط و همکاران واحد نقلیه مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد در اجرای این برنامه نظارتی قدردانی شد.