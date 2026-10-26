۱۳ آبان امسال فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میر تاج‌الدینی معاون مراسم امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست تشریح برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ سالروز تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ در جریان مبارزه با رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره).

وی افزود: این سه رویداد، هر یک بخشی از تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استکبار را روایت می‌کنند و در کنار یکدیگر، جایگاه ویژه‌ای به ۱۳ آبان در حافظه تاریخی ملت ایران بخشیده‌اند.

میر تاج‌الدینی با تأکید بر اهمیت برگزاری مراسم امسال ۱۳ آبان تصریح کرد: امسال در شرایطی بسیار حساس، هم در سطح کشور و هم در منطقه، به استقبال این روز می‌رویم. ملت ایران در مصاف با استکبار جهانی قرار دارد و در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم، آمریکا با تشدید اقدامات خصمانه خود، رویارویی مستقیم با ملت ایران را در پیش گرفته است.

معاون مراسم امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: آمریکا، به‌عنوان آنچه امام خمینی(ره) از آن با عنوان «شیطان بزرگ» یاد می‌کردند، مجموعه‌ای از کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های خود را در تقابل با ملت ایران به میدان آورده است؛ ازاین‌رو، ۱۳ آبان امسال فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزه ملت ایران و تأکید دوباره بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی است.

شعار محوری ۱۳ آبان؛ «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»



حجت‌الاسلام میر تاج‌الدینی در ادامه نشست تشریح برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان، با بیان اینکه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال از اهمیت مضاعفی برخوردار است، اظهار کرد: در سال گذشته، به‌ویژه در جریان جنگ ۴۰ روزه، شاهد جنایت‌های متعددی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بودیم که از جمله تلخ‌ترین آن‌ها، به شهادت رساندن رهبر عزیز و ولی امر مسلمین جهان بود.



وی با اشاره به پیوند تاریخی ۱۳ آبان با مبارزات ملت ایران افزود: اگر در ۱۳ آبان، مردم در اعتراض به تبعید امام خمینی(ره) به میدان آمدند و یکی از مقاطع مهم تاریخ مبارزات خود را رقم زدند، امروز نیز پس از شهادت رهبر عزیزمان در نهم اسفند، مردم بیش از هشت ماه است که صحنه‌های حضور و اجتماعات را ترک نکرده‌اند. این حضور مستمر، نشانه پیوند عمیق امت با امامت و ولایت است.



میر تاج‌الدینی با اشاره به ابعاد جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران، شهادت دانش‌آموزان میناب و دیگر مناطق، جان‌باختن نزدیک به ۱۸۰ نفر از معلمان و فرهنگیان، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، حمله به ناو دنا، شهادت زنان و مردان ایرانی و ترور دانشمندان کشور را از جمله این جنایت‌ها برشمرد و گفت: حمله به مراکز علمی و هدف قرار دادن سرمایه‌های انسانی کشور نیز از دیگر اقدامات خصمانه دشمنان بوده است.



معاون مراسم امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: هر یک از این جنایت‌ها به‌تنهایی کافی بود تا مردم امسال با حضوری گسترده‌تر از سال‌های گذشته در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کنند. مجموعه این حوادث، اهمیت حضور مردم در صحنه و اعلام موضع قاطع در برابر استکبار جهانی را دوچندان کرده است.



تشکیل جلسات متعدد برای برگزاری باشکوه راهپیمایی



این عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری مراسم امسال اظهار کرد: با تأکیدات و پیگیری‌های حجت‌الاسلام والمسلمین، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تاکنون جلسات متعددی برای برنامه‌ریزی این مراسم برگزار شده و برنامه‌های گسترده‌ای با همکاری و هماهنگی نهادها و دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات شبانه، برگزاری نشست‌های تخصصی در محافل علمی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مدارس و همچنین دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در راهپیمایی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای امسال است.



میر تاج‌الدینی با اشاره به تأکید برگزارکنندگان بر حضور خانوادگی مردم در این مراسم گفت: حضور همه اقشار جامعه، به‌ویژه خانواده‌ها، از محورهای اصلی برنامه‌ریزی امسال است و انتظار می‌رود حماسه حضور مردم که طی ماه‌های گذشته شکل گرفته، در روز ۱۳ آبان به اوج خود برسد.



«میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»؛ شعار محوری امسال



معاون مراسم امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه، شعار محوری راهپیمایی امسال را «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» اعلام کرد و گفت: شهیدان، چراغ راه حرکت ملت ایران هستند و پیام خون آنان این است که مسیر مبارزه با استکبار باید با قدرت و استواری ادامه یابد.



میر تاج‌الدینی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در مراسم امسال خاطرنشان کرد: با تلاش‌های وزارت آموزش‌وپرورش و اهتمام وزیر آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان نقش برجسته‌ای در برنامه‌های ۱۳ آبان خواهند داشت. دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار دیگر اقشار مردم، از ارکان اصلی این مراسم هستند و حضور آنان جلوه ویژه‌ای به راهپیمایی امسال خواهد بخشید.



وی در پایان، با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت شهید دکتر لاجانی و حضور وزیر آموزش‌وپرورش در این مراسم، از حجت‌الاسلام والمسلمین زاده، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، خواست تا جزئیات برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران را تشریح کند.