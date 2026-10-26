به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان سازکان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به ضرورت شناخت حق و باطل در تحولات جهان امروز اظهار کرد: در گذشته نیز جریان حق و باطل وجود داشته است، اما گاهی حقیقت پشت پرده‌هایی پنهان می شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه قانون در نظام اسلامی افزود: آنچه مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، قوانین برگرفته از اسلام و اصولی است که بر عدالت استوار شده‌اند.

عبادی افزود: البته ممکن است افراد در مقام عمل، با تخلف یا ترک وظیفه از قانون فاصله بگیرند، اما تخلف اشخاص را نباید به حساب قانون گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی برای تبیین این موضوع به تفاوت میان حکم عادلانه و رفتار خلاف قانون اشاره کرد و گفت: اگر فردی به دلیل ارتکاب قتل، طبق قانون به مجازات محکوم شده باشد، مأموری که مسئول اجرای حکم است، حق ندارد به بهانه مجرم بودن او، رفتاری خارج از قانون با وی داشته باشد.

عبادی تأکید کرد: حتی اگر آن مأمور در مسیر اجرای حکم به محکوم سیلی بزند، باید پاسخ‌گوی رفتار خود باشد؛ زیرا مجازات قانونی، مجوز تعدی و تضییع حقوق افراد نیست.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی تصریح کرد: اگر دو اقدام اساسی در جهان تحقق یابد، یکی رهایی جامعه بشری از آسیب قدرت‌های سلطه‌گر و دیگری اجرای قوانین و ارزش‌های تمدن اسلامی در جوامع اسلامی است؛ مسیری که باید برای تحقق آن تلاش کرد.

دفاع از کشور، انتخاب میان تسلیم و حفظ استقلال است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مسئله اصلی در مواجهه با تهدیدهای خارجی، انتخاب میان تسلیم و دفاع است، گفت: گاهی موضوع را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویا یک طرف خواهان جنگ و طرف دیگر خواهان صلح است؛ در حالی که مسئله اصلی، پذیرش تسلیم در برابر دشمن یا دفاع از کشور و ملت است.

عبادی افزود: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که با تسلط قدرت‌های خارجی، استقلال آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و دشمن می‌تواند بر ابعاد مختلف زندگی مردم، از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا منابع و اختیارات ملی، مسلط شود. بنابراین، ملت باید تصمیم بگیرد که تسلیم چنین وضعیتی شود یا از کشور و حقوق خود دفاع کند.

وی با اشاره به جایگاه دفاع در مبانی شرعی و قانونی کشور بیان کرد: دفاع، هم در تعالیم شرعی و هم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و افراد متناسب با توانایی خود در برابر تهدیدها مسئولیت دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: البته دفاع با جهاد تفاوت دارد و هرکدام احکام و شرایط خاص خود را دارند؛ اما در دفاع از کشور، اصل بر آن است که افراد در حد توان برای حفظ جامعه اقدام کنند و تسلیم دشمن نشوند.

دفاع، سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت مردم است

عبادی با تأکید بر اینکه نباید اقدامات دفاعی را صرفاً هزینه تلقی کرد، اظهار کرد: در فعالیت‌های مختلف، از کشاورزی و دامداری گرفته تا ساخت‌وساز، اقداماتی برای حفظ و تقویت سرمایه انجام می‌شود. برای مثال، وقتی برای محافظت از سازه‌های فلزی از پوشش ضدزنگ استفاده می‌شود، این اقدام هزینه‌ای بی‌ثمر نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از آسیب و نابودی دارایی‌هاست.

وی ادامه داد: هزینه واقعی آن است که انسان جان، مال، ناموس، شرافت، حیثیت، آزادی، اقتدار، ایمان و فرهنگ خود را در اختیار دشمن قرار دهد و در برابر تعرض او بی‌تفاوت بماند. بنابراین، اقدامات دفاعی را باید سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت و استقلال جامعه دانست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: مأموریت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دفاع از کشور و مقابله با تهدیدهای نظامی است و این مأموریت در چارچوب دفاع از حق و حفظ امنیت مردم معنا پیدا می‌کند.

نقش نیروهای مسلح در امنیت جامعه با اعداد و ارقام قابل سنجش نیست

عبادی با بیان اینکه ارزش فعالیت نیروهای مسلح را نمی‌توان تنها با گزارش‌های آماری سنجید، اظهار کرد: گاهی عملکرد یک مجموعه در بازه‌های زمانی مشخص، مانند یک روز، ماه، سال یا دهه، گزارش می‌شود؛ اما ارزش واقعی تلاش نیروهای مسلح برای حفظ امنیت جامعه، بسیار فراتر از اعداد و ارقام است.

وی افزود: هنگامی که مردم در امنیت زندگی می‌کنند، مادر با آرامش فرزندش را شیر می‌دهد، دانشجو و استاد به فعالیت علمی می‌پردازند، کارگر کار می‌کند و کشاورز به تولید مشغول است. نیروهای مسلح در فراهم شدن این شرایط نقش دارند و از ثمرات امنیتی که ایجاد می‌کنند، تمام جامعه بهره‌مند می‌شود.