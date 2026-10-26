به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در احکام جداگانه‌ای دبیر، اعضای شورای سیاست‌گذاری و مدیران کمیته‌های تخصصی هفته کتاب نهاد را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، اعضای شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب سال ۱۴۰۵ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح زیر منصوب شدند:

• سیامک محبوب، دبیر هفته کتاب سال ۱۴۰۵ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

• محمد خلج، مدیر کمیته اجرایی و عضو شورای سیاست‌گذاری

• سجاد عمرانی، مدیر کمیته حراست و عضو شورای سیاست‌گذاری

• سیمین محمدپور، مدیر کمیته مالی و عضو شورای سیاست‌گذاری

• احسان تدین، مدیر کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات و عضو شورای سیاست‌گذاری

• یاسر تقوی، مدیر کمیته امور استان‌ها و عضو شورای سیاست‌گذاری

• احسان مولایی، مدیر کمیته پشتیبانی و عضو شورای سیاست‌گذاری

• هدی رضایی بدر، عضو شورای سیاست‌گذاری

• مجید خدابخش، عضو شورای سیاست‌گذاری

• روح‌الله منوچهری، عضو شورای سیاست‌گذاری

• رحمان ابراهیمی، عضو شورای سیاست‌گذاری

• محمد نصیری، عضو شورای سیاست‌گذاری

در بخشی از حکم دبیرکل نهاد خطاب به دبیر هفته کتاب آمده است: «انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی ارکان نهاد، با در نظر داشتن اقتضائات ایران عزیز، برنامه‌ریزی لازم را به منظور اجرای برنامه‌های خلاقانه، خدمت‌محور و اثربخش، متناسب با تقویت جایگاه «کتابخانه عمومی» به‌عنوان نهادی اجتماعی و تحول‌محور به‌عمل آورید. برنامه‌ریزی دقیق و خلاقانه برنامه‌های هفته‌های کتاب در کتابخانه‌های عمومی کشور و اجرای وزین آیین گرامی‌داشت «روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در سطح ملی و استان‌ها و همراهی در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار است.»