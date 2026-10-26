فرماندار املش: پدافند غیرعامل اولویت اجرایی کشور است

محمدمهدی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل با تأکید بر ضرورت توجه به این حوزه اظهار کرد: پدافند غیرعامل به‌عنوان یک اصل و دانش بین‌رشته‌ای، نقش مهمی در افزایش پایداری، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش بازدارندگی و تسهیل مدیریت در بخش‌های مختلف دارد و باید با بصیرت و ژرف‌اندیشی در صدر وظایف، اولویت‌ها و برنامه‌ها قرار گیرد.

فرماندار املش، در پیام خود به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با اشاره به اهمیت توجه مستمر به این موضوع تصریح کرد: پدافند غیرعامل یک موضوع مستمر و راهبردی است که توجه به ابعاد مختلف آن می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای توان مدیریت در بخش‌های گوناگون باشد.

هفته پدافند غیرعامل فرصتی برای تقویت آمادگی و مسئولیت‌ پذیری مدیران

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل افزود: هفته پدافند غیرعامل فرصت مغتنمی است تا مدیران دلسوز با الگوبرداری از قرآن کریم و سیره نبوی و با توجه به ارزش‌های مادی و معنوی، این وظیفه بزرگ را مورد توجه قرار دهند.

مظفری ادامه داد: مدیران باید با تأمل و نگاه ویژه به ابعاد گوناگون پدافند غیرعامل، در مسیر انجام این رسالت مهم گام بردارند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همراهی مردم شریف شهرستان املش، زمینه توجه بیشتر به اصول و الزامات این حوزه را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در بخش‌های مختلف بیان کرد: توجه به این موضوع باید به‌عنوان یک مسئولیت مستمر در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد تا با افزایش پایداری و کاهش آسیب‌پذیری، زمینه مدیریت بهتر در شرایط مختلف فراهم شود.

فرماندار شهرستان املش در پایان، با اشاره به فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل گفت: این هفته را به تمامی اعضای شورای پدافند غیرعامل شهرستان تبریک می گویم و از تلاش‌های افرادی که در مسیر انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله فعالیت می‌کنند، تشکر می کنم.