روایتی مهیج از تاریخ ممنوعه ایران در «بُعد ممنوع» منتشر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بُعد ممنوع» داستان ماجراجویی تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران است که در حال برگزاری فینال مسابقات رباتیک با تیم آمریکا هستند. برای آنها ماجراهایی به وجود می‌آید و با ماشین زمان، به مقاطع مهمی از تاریخ معاصر ایران، از جمله اشغال تهران در شهریور ۱۳۲۰، دوران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دوره واگذاری نفت ایران به بیگانه سفر می‌کنند.این اثر با تلفیق فضای علمی‌ـ‌تخیلی و رویدادهای تاریخی، به موضوعاتی همچون دخالت قدرت‌های خارجی، وابستگی سیاسی در دوران پهلوی می‌پردازد و تلاش می‌کند این مفاهیم را در قالب داستانی تصویری و متناسب با مخاطب نوجوان بازگو کند.

کتاب کمیک‌ «بُعد ممنوع» به‌زودی توسط انتشارات نوشکا منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند در مرحله پیش‌فروش، کتاب «بُعد ممنوع» را از طریق تارنمای «من و کتاب»، کتاب را با یک دوره آموزش رایگان رباتیک(به صورت مجازی) به همراه ارسال رایگان به تمام نقاط ایران دریافت کنند.