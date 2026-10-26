به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله پایان صبح دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های تبریز برای انتخاب به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران، با حضور مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی و سعید مجیدی مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: میزبانی این طرح فراتر از یک عنوان تشریفاتی است و مسئولیتی ملی و راهبردی در حوزه فرهنگ به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی تبریز افزود: مزیت این شهر، امکان پیوند میراث علمی و علوی با برنامه‌های عملیاتی و مشارکت مردمی در پنج محور علمی، مردمی، هنری، کاربردی و رسانه‌ای است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، همراهی مدیریت ارشد استان و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را از پشتوانه‌های اجرای این طرح دانست و بر آمادگی مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های آن تأکید کرد.

پایان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای اجرای دوره آموزشی «شهر من، شهر نماز» در پنج شهرستان کم‌برخوردار استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی استعدادها، ترویج فرهنگ اقامه نماز در سنین پایه و توجه متوازن به مناطق کم‌برخوردار طراحی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط، گام مؤثری برای تقویت بنیان‌های فکری و دینی نسل آینده در مناطق مختلف آذربایجان‌شرقی برداشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در پایان، حمایت مدیریت ارشد استان و هماهنگی میان دستگاه‌ها را برای تحقق اهداف این برنامه‌ها و افزایش اثربخشی آن‌ها ضروری دانست.