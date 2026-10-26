به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم آف ایندیا، اس.اس راجامولی می‌گوید فیلم جدیدش «واراناسی» ۵ تا ۶ برابر بزرگتر از «آر.آر.آر» است و ماهش بابو و پریانکا چوپرا جوناس در این فیلم که آوریل ۲۰۲۷ اکران می‌شود، بازی می‌کنند.

این فیلمساز هندی که سازنده فیلم پرفروش جهانی‌ «آر.آر.آر» در سال ۲۰۲۲ بود، گفته برنامه‌ریزی دقیق‌تر به تولید «واراناسی» کمک کرده تا فیلمبرداری را با وجود جاه‌طلبی‌های گسترده‌اش در روزهای کمتری به پایان برساند.

این کارگردان جزئیات را در یک مسترکلاس در پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو در برزیل و در حالی به اشتراک گذاشت که جایزه افتخاری لئون کاکاف را دریافت کرد.

«واراناسی» که از پروژه‌های آینده سینمای هند است که انتظار زیادی برای اکرانش وجود دارد، با بازی ماهش بابو، پریانکا چوپرا جوناس و پریتویراج سوکوماران، روایت اکشن-ماجراجویانه را با اساطیر هندی، ارجاعات تاریخی و موقعیت‌های بین‌المللی ترکیب می‌کند.

«واراناسی» بسیار بزرگتر از «آر.آر.آر» است

راجامولی گفت که «واراناسی» از نظر مقیاس به طور قابل توجهی بزرگتر از «آر.آر.آر»، درام اکشنی است که فیلمسازی او را به مخاطبان بین‌المللی رساند. در حالی که آن فیلم تقریباً ۳ ساعته به یک پدیده جهانی بدل شد، فیلم جدید حول داستانی گسترده‌تر طراحی شده که مکان‌ها، دوره‌ها و تأثیر فرهنگی مختلفی را در بر می‌گیرد.

کار بیشتر در زمان کمتر

به گفته راجامولی، فیلمبرداری فیلم RRR به دلیل وسعت زیاد، ۳۱۵ روز طول کشید، در حالی که فیلم جدیدش با وجود مقیاس بزرگترش، در ۲۷۵ روز فیلمبرداری شد. بر اساس آماری که او به اشتراک گذاشته است، این نشان دهنده کاهش ۴۰ روزه فیلمبرداری است.

ماهش بابو، پریانکا چوپرا، بازیگران اصلی هستند

این فیلم ماهش بابو را در کنار پریانکا چوپرا جوناس و پریتویراج سوکوماران به تصویر می‌کشد و داستان آن حول محور یک باستان‌شناس می‌چرخد که تلاش می‌کند از یک فاجعه جهانی جلوگیری کند و روایت را در طیف وسیعی از مکان‌ها، از جمله واراناسی، قطب جنوب و آفریقا، روایت می‌کند.

این فیلم همچنین از تاریخ و اساطیر باستانی هند الهام گرفته و اشاره‌های فرهنگی را در یک روایت ماجراجویانه در مقیاس بزرگ قرار می‌دهد. ترکیب صحنه‌های بین‌المللی و سنت‌های داستان‌سرایی هندی به این محصول، جذابیت نمایشی گسترده‌ای می‌بخشد.

اسطوره‌شناسی هند همچنان محور داستان‌سرایی اوست

راجامولی هند را منبعی غنی از داستان‌هایی توصیف کرد که از اسطوره‌شناسی، تاریخ و سنت‌های فرهنگی گرفته شده‌اند. او گفت که این ارجاع‌ها اغلب به طور طبیعی هنگام توسعه روایت وارد فیلمنامه‌های او می‌شوند.

این فیلمساز همچنین در مورد ناواراسا، مفهوم زیبایی‌شناسی هندی مرتبط با ۹ احساس یا جوهره بیانی، صحبت کرد. از نظر او، یک داستان کامل باید طیف احساسی گسترده‌ای از جمله غم، خنده و خشم را در بر بگیرد.

وی اظهار کرد: این رویکرد می‌تواند موجب شود فیلم‌های هندی برای بینندگانی که با سینمای این کشور ناآشنا هستند، مانند ترکیبی از چندین ژانر به نظر برسند. به جای اینکه این تغییرات را به عنوان عناصر جداگانه در نظر بگیریم، هدف داستان‌سرایی من گرد هم آوردن احساسات مختلف در یک تجربه سینمایی واحد است.

اکشن و موسیقی روایت را پیش می‌برند

راجامولی توضیح داد که موسیقی و رقص دوباره نقش مهمی در فیلم ایفا خواهند کرد، همانطور که در« RRR» نیز چنین نقشی داشتند. او صحنه‌آرایی با رقص‌ را راهی برای تقویت روابط شخصیت‌ها، انتقال احساسات و بیان هویت فرهنگی خواند و گفت که طراحی رقص اکشن و طراحی رقص را از هم جدا نمی‌داند و در رویکرد فیلمسازی او، هر ۲ ابزاری برای پیشبرد تأثیر عاطفی یک صحنه هستند.

این فلسفه در «آر.آر.آر» نقش محوری داشت و ترانه «ناتو ناتو» این فیلم در نود و پنجمین مراسم اسکار جایزه اسکار بهترین آهنگ اورجینال را از آن خود کرد. این جایزه به جلب توجه بین‌المللی بیشتر به سینمای تلوگو زبان کمک کرد.

«آر.آر.آر» حس مسئولیت او را تغییر داد

راجامولی بیان کرد که او اساساً همان قصه‌گوی سابق است، هرچند در سطح بین‌المللی بیشتر شناخته شده است. با این حال او اذعان کرد که موفقیت فیلم‌هایش فشاری را که هنگام ارائه داستان‌های هندی به مخاطبان در سراسر جهان احساس می‌کند، افزایش داده است.

به گفته وی، تماشاگران گفته‌اند از طریق فیلم‌های او در مورد هند شناخت به دست آورده‌اند و همین امر او را نسبت به مسئولیتی که در تصمیم‌گیری در مورد نحوه روایت داستان‌ها وجود دارد، آگاه‌تر کرده است.

فیلم «RRR» در اکران سینمایی به بیش از ۴۰ کشور رسید و پس از آن در نتفلیکس نیز در دسترس قرار گرفت و دسترسی بین‌المللی آن را گسترش داد.

کارگردان قصد دارد اکران سینمایی جهانی داشته باشد

راجامولی عنوان کرد که می‌خواهد مخاطبان در سراسر جهان «واراناسی» را در سینماها تجربه کنند و آرزوی او این است که به جای تکیه بر توزیع آنلاین، فیلم را به طور گسترده در سینماهای بین‌المللی اکران کند.

این رویکرد، منعکس کننده مقیاس تولید و تأکید کارگردان بر جلوه‌های بصری، اکشن و موسیقی است. با این حال، استراتژی تأیید شده برای اکران جهانی و جزئیات توزیع منطقه به منطقه، همچنان مسائل جداگانه‌ای هستند و پخش دقیق فیلم به سازندگان بستگی دارد.

اینکه آیا «واراناسی» می‌تواند در سطح بین‌المللی با موفقیت «آر.آر.آر» برابری کند یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما سخنان راجامولی روشن می‌کند که او در حال آماده‌سازی فیلم جدید با چشم‌انداز تولید بزرگ‌تر و جاه‌طلبی آشکار برای رسیدن به مخاطبان در سراسر جهان است.