تعویض بیش از ۷ هزار کنتور معیوب برق با اجرای طرح مهتاب در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی در مانور طرح مهتاب با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق اظهار کرد: در این مدت، ۲۴ مورد برق غیرمجاز مربوط به دستفروشان و اصناف سیار جمع‌آوری و ۲ هزار و ۵۸۹ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی نیز تست شده است.

وی افزود: نصب چهار دستگاه شمارشگر، انجام ۴ هزار و ۲۲۹ تست دیماندی و شناسایی ۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی، از دیگر اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و کنترل تلفات انرژی بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، کاهش ۳۱ هزار و ۹۴۳ موردی تعداد مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت را از دیگر نتایج این طرح برشمرد و گفت: در حوزه مدیریت مصرف نیز از طریق بازدید و تست ۹۷۰ مسجد و مرکز مذهبی، نصب هزار و ۳۵ فیوز محدودکننده توان مصرفی و تنظیم ۲ هزار و ۲۶۵ ساعت نجومی اقداماتی انجام شده است.

جلیلی ادامه داد: تعدیل بار ۱۰ هزار و ۷۹۹ چراغ شهری، بین‌راهی و پارک‌ها، تبدیل ۱۱۴ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، نصب ۱۰۱ ترانسفورماتور جدید و احداث ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت، از دیگر اقدامات عملیاتی این شرکت در هفت ماه نخست سال بوده است.

وی با اشاره به دستیابی به توان برآوردی کاهش‌یافته ۱۱٫۵، بر تداوم برنامه‌های هوشمندسازی، پایش مستمر شبکه، شناسایی و کاهش تلفات انرژی و ارتقای بهره‌وری در صنعت برق تأکید کرد.