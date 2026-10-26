به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی صبح دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های تبریز برای انتخاب به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران، با اشاره به ساختار پیش‌بینی‌شده در شیوه‌نامه این طرح اظهار کرد: لازم است در سطح استان، شورای راهبری و ستاد اجرایی با وظایف مشخص و متمایز تشکیل شوند تا روند سیاست‌گذاری، هماهنگی، پیگیری و اجرای برنامه‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی افزود: حضور هم‌زمان مسئولان ارشد استان و مدیران اجرایی شهرستان در یک ستاد، ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها و تعیین دقیق نقش هر مجموعه را بیشتر می‌کند و این موضوع می‌تواند به پیشبرد مؤثر برنامه‌ها کمک کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر جایگاه دانشگاه‌ها در اجرای این طرح، مشارکت نهادهای مردمی و مدنی را نیز ضروری دانست و گفت: ساختار اجرایی باید با رویکرد مشارکتی طرح متناسب باشد و زمینه حضور مؤثر این مجموعه‌ها را فراهم کند.

اشراقی همچنین تعیین منابع تأمین اعتبار برنامه‌ها را ضروری دانست و خواستار بررسی سازوکارهای مالی و پیش‌بینی پشتوانه اجرایی برای تحقق اهداف طرح شد.

وی با اشاره به ظرفیت برنامه‌های محله‌محور برای ترویج آموزه‌های نهج‌البلاغه اظهار کرد: فعالیت‌های محلی با مشارکت مردم پیش می‌رود و می‌توان از این ظرفیت برای گسترش معارف علوی در محلات استفاده کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، بهره‌گیری از توان استادان حوزه و نهادهای دینی را در این مسیر مؤثر دانست و آمادگی مجموعه اجتماعی و فرهنگی استانداری را برای همکاری در عملیاتی‌شدن برنامه‌های طرح پایتخت نهج‌البلاغه ایران اعلام کرد.