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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

اشراقی: نقش دانشگاه‌ها و نهادها در طرح پایتخت نهج‌البلاغه تقویت شود

اشراقی: نقش دانشگاه‌ها و نهادها در طرح پایتخت نهج‌البلاغه تقویت شود

تبریز- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی بر ضرورت تقویت مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی در طرح ملی پایتخت نهج‌البلاغه ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی صبح دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های تبریز برای انتخاب به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران، با اشاره به ساختار پیش‌بینی‌شده در شیوه‌نامه این طرح اظهار کرد: لازم است در سطح استان، شورای راهبری و ستاد اجرایی با وظایف مشخص و متمایز تشکیل شوند تا روند سیاست‌گذاری، هماهنگی، پیگیری و اجرای برنامه‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی افزود: حضور هم‌زمان مسئولان ارشد استان و مدیران اجرایی شهرستان در یک ستاد، ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها و تعیین دقیق نقش هر مجموعه را بیشتر می‌کند و این موضوع می‌تواند به پیشبرد مؤثر برنامه‌ها کمک کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر جایگاه دانشگاه‌ها در اجرای این طرح، مشارکت نهادهای مردمی و مدنی را نیز ضروری دانست و گفت: ساختار اجرایی باید با رویکرد مشارکتی طرح متناسب باشد و زمینه حضور مؤثر این مجموعه‌ها را فراهم کند.

اشراقی همچنین تعیین منابع تأمین اعتبار برنامه‌ها را ضروری دانست و خواستار بررسی سازوکارهای مالی و پیش‌بینی پشتوانه اجرایی برای تحقق اهداف طرح شد.

وی با اشاره به ظرفیت برنامه‌های محله‌محور برای ترویج آموزه‌های نهج‌البلاغه اظهار کرد: فعالیت‌های محلی با مشارکت مردم پیش می‌رود و می‌توان از این ظرفیت برای گسترش معارف علوی در محلات استفاده کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، بهره‌گیری از توان استادان حوزه و نهادهای دینی را در این مسیر مؤثر دانست و آمادگی مجموعه اجتماعی و فرهنگی استانداری را برای همکاری در عملیاتی‌شدن برنامه‌های طرح پایتخت نهج‌البلاغه ایران اعلام کرد.

کد مطلب 6990153

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