۵۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازرسی‌ها و پایش‌ های میدانی و با دریافت گزارش‌های همکاران و همکاری دستگاه‌های مسئول، ۵۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان‌ های برازجان، دیر، عسلویه و کنگان و مدیریت دو برق شهرستان بوشهر شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: این دستگاه‌ها در چند واحد مسکونی، از جمله خانه‌های خالی از سکنه، نصب شده بودند و در برخی موارد، برق مورد نیاز آنها از طریق انشعاب غیرمجاز و پیش از کنتور تأمین می‌شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: بخشی از تجهیزات با بازرسی و پایش میدانی و بررسی نشانه‌های حرارتی و صوتی شناسایی شدند و در موارد دیگر، گزارش همکاران و اطلاعات دریافتی از مراجع مربوط در کشف آنها نقش داشت.

حشمتی با اشاره به نحوه فعالیت این دستگاه‌ها بیان کرد: برخی تجهیزات در محفظه‌های عایق صدا موسوم به سایلنت‌ باکس و همراه با سامانه‌های خنک‌کننده نصب شده بودند تا فعالیت آنها کمتر قابل شناسایی باشد.

وی گفت: پس از کشف این تجهیزات، با هماهنگی دادستانی و پلیس امنیت اقتصادی یا پلیس آگاهی در شهرستان‌ های مربوط، اقدامات قانونی انجام و دستگاه‌های غیرمجاز جمع‌آوری شد. در موارد استفاده از انشعاب غیرمجاز نیز برق محل قطع شد.

محاسبه برق محل‌های کشف ماینر با تعرفه آزاد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به تبعات استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارزها اظهار کرد: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، در صورت کشف استخراج غیرمجاز رمزارز، برق مصرفی محل مربوط به مدت یک سال با تعرفه آزاد و بدون برخورداری از یارانه انرژی محاسبه می‌شود.

حشمتی افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه برق، می‌تواند موجب تضییع حقوق سایر مشترکان و افزایش فشار بر زیرساخت‌های تأمین و توزیع برق شود.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: شناسایی این مراکز و جمع‌آوری تجهیزات آنها با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی و با هدف صیانت از شبکه برق و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از انرژی در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر قرار دارد.