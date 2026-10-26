به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجیدی صبح دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های تبریز برای انتخاب به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران اظهار کرد: شش شهر مشهد، قم، زاهدان، اصفهان، شیراز و تبریز به مرحله دوم فرایند انتخاب پایتخت‌های قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه راه یافته‌اند.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرها برای کسب بیش از یک عنوان نامزد شده‌اند، افزود: انتخاب شهرها در مرحله نخست بر اساس پرونده‌ها، مستندات و اطلاعات ارائه‌شده از سوی آن‌ها انجام شد و در مرحله دوم، ظرفیت‌های میدانی و برنامه‌های پیشنهادی شهرهای راه‌یافته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میزان همراهی مدیران شهری و استانی، قابلیت اجرایی برنامه‌ها و ظرفیت‌های فعال مردمی، علمی و هنری را از جمله شاخص‌های ارزیابی عنوان کرد.

مجیدی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در اجرای این طرح گفت: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده بدون همراهی مسئولان و مجموعه‌های مؤثر در سطح شهر و استان دشوار خواهد بود؛ ازاین‌رو، همکاری نهادهای مختلف برای ارائه برنامه‌های عملیاتی و اجرای مؤثر آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه کسب عنوان پایتختی نباید پایان مسیر فعالیت‌ها تلقی شود، ادامه داد: این عنوان باید زمینه‌ای برای تقویت ظرفیت‌های موجود، شناسایی و رفع کاستی‌ها و گسترش آثار فعالیت‌های فرهنگی و دینی باشد؛ به‌گونه‌ای که تجربه‌های موفق به دیگر شهرها و استان‌ها نیز منتقل شود.

این مسئول همچنین با اشاره به تشکیل شورای علمی مرتبط با طرح انتخاب پایتخت نهج‌البلاغه در آذربایجان‌شرقی، این شورا را فرصتی برای شناسایی توانمندی‌ها و تدوین برنامه‌های هدفمند دانست و خواستار ارائه نتایج بررسی‌ها و ظرفیت‌های شناسایی‌شده به دبیرخانه طرح شد.

مجیدی درباره تأمین منابع مالی برنامه‌ها نیز توضیح داد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز در قالب حمایت‌های مرکز پیش‌بینی شده است، اما اجرای کامل برنامه‌ها به مشارکت استان و بهره‌گیری از ظرفیت اعتباری دستگاه‌ها و نهادهای همکار نیاز دارد.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: انتخاب نهایی شهرها بر مبنای شاخص‌ها و ظرفیت‌های ارزیابی‌شده انجام می‌شود و پس از تکمیل بازدیدهای میدانی و جمع‌بندی نتایج، اعلام عمومی شهرهای منتخب برای آذرماه پیش‌بینی شده است.