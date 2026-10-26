اعزام ۳۷ نفر کادر درمان به درمانگاه های هلال احمر در نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیشگاهی، معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت، با اشاره به اهمیت تأمین خدمات درمانی برای زائران اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخ‌گویی به نیازهای زائران، ۳۷ نفر از اعضای کادر درمان مرکز پزشکی حج و زیارت به درمانگاه‌های جمعیت هلال‌احمر در نجف اشرف و کربلای معلی اعزام شده‌اند.

وی افزود: حضور نیروهای متخصص و کادر درمان مجرب در این درمانگاه‌ها، نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی مطلوب به زائران دارد و مرکز پزشکی حج و زیارت تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران را فراهم کند. این نیروها در درمانگاه‌های جمعیت هلال‌احمر در نجف اشرف و کربلای معلی مستقر می‌شوند و خدمات درمانی موردنیاز زائران را ارائه خواهند کرد.