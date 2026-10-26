به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شواری شهر یزد، فخرالسادات خامسی با اشاره به نشست با جمعی از آتش‌نشانان و بررسی مسائل و نیازهای این مجموعه اظهار کرد: گفت‌وگو با نیروهای عملیاتی به شناخت دقیق‌تر مشکلات و اولویت‌های این حوزه کمک می‌کند و زمینه پیگیری کارشناسی مطالبات آنان را فراهم می‌سازد.

وی افزود: ارتقای شغلی، تناسب مسئولیت‌ها با تخصص نیروها، تأمین به‌موقع لباس کار و تجهیزات مورد نیاز و بررسی ظرفیت‌های قانونی برای بهبود شرایط شغلی، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که رسیدگی به آن‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات ایمنی شهری مؤثر باشد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر اهمیت تأمین نیروی انسانی متناسب با نیازهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی گفت: استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای باتجربه و توجه به شناخت محلی و آشنایی با معابر و محله‌های شهر، در افزایش آمادگی و سرعت عمل آتش‌نشانان نقش دارد.

خامسی همچنین مرکز آموزش آتش‌نشانی را از بخش‌های مهم در ارتقای توان تخصصی نیروها دانست و خاطرنشان کرد: بررسی نیازهای فضای آموزشی، تأمین امکانات مورد نیاز و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای بهبود زیرساخت‌های این مرکز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تجهیزات ارتباطی را از مؤلفه‌های مهم عملیات امداد و نجات برشمرد و تصریح کرد: حفظ آمادگی تجهیزات، سرویس‌های دوره‌ای و بررسی نیازهای ارتباطی نیروها، از جمله تجهیزات بی‌سیم، باید با همکاری بخش‌های مرتبط پیگیری شود.

خامسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از خدمات آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: پرهیز از تماس‌های غیرضروری و مزاحم با سامانه آتش‌نشانی، به حفظ ظرفیت پاسخ‌گویی و رسیدگی سریع‌تر به حوادث واقعی کمک می‌کند.

وی در پایان، تعامل میان مدیریت شهری و نیروهای عملیاتی را ضروری دانست و افزود: توجه به دیدگاه‌ها و تجربه‌های آتش‌نشانان و بررسی کارشناسی نیازهای این مجموعه می‌تواند به بهبود شرایط کاری نیروها و ارتقای آمادگی و کیفیت خدمات ایمنی به شهروندان منجر شود.