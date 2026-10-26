به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، هزاران تن از طرفداران لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل با حضور در خیابان های پایتخت پیروزی مجدد وی را در انتخابات جشن گرفتند.

تصاویر منتشر شده از خیابان های برزیل حاکی از حضور گسترده هواداران رئیس جمهور برای نشان دادن خوشحالی خود از شکست بولسونارو رقیب وی و متحد ترامپ است.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس‌جمهور چپ‌گرای برزیل، در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری این کشور با کسب ۵۱.۷۹ درصد آرای معتبر، در برابر فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرا و فرزند رئیس‌جمهور پیشین برزیل، به پیروزی رسید و برای چهارمین بار در مجموع دوره‌های ریاست‌جمهوری خود، راهی کاخ ریاست‌جمهوری شد. بر اساس نتایج نهایی اعلام‌شده از سوی دادگاه عالی انتخابات برزیل، بولسونارو ۴۸.۲۱ درصد آرا را کسب کرد.

این نتیجه، نه‌تنها تداوم حضور جریان چپ در بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را تضمین کرد، بلکه مانع از آن شد که واشنگتن بتواند با پیروزی نامزد نزدیک به جریان سیاسی دونالد ترامپ، یکی از مهم‌ترین کشورهای مستقل و اثرگذار منطقه را به محور سیاست‌های خود نزدیک‌تر کند.