اعلام اسامی ۲۴ پژوهشگر علوم پزشکی اهواز در فهرست پر استناد جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نام ۲۴ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در فهرست پژوهشگران دو درصد پر استناد جهان قرار گرفت که این موفقیت، بیانگر جایگاه علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه در عرصه بین‌المللی است.

در این فهرست، ۲۱ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و سه نفر از دانشجویان این دانشگاه حضور دارند؛ نام این پژوهشگران به شرح زیر است:

اعضای هیئت علمی:

دکتر مهدی احمدی‌مقدم، دکتر نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد، دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر مرتضی صاکی، دکتر نجم‌الدین ساکی، دکتر مریم فرزانه، دکتر نبی جمعه‌زاده، دکتر اسکندر مقیمی‌پور، دکتر لعیا سادات خرسندی، دکتر مرتضی خفائی، دکتر بهمن چراغیان، دکتر نادر صاکی، دکتر مهدی گودرزی، دکتر اکرم آهنگرپور، دکتر مریم کوچک، دکتر مریم دستورپور، دکتر محمدجواد خدایار، دکتر کامبیز احمدی‌انگالی، دکتر کوروش زارع، دکتر مهرنوش ذاکرکیش و دکتر امل ساکی مالحی

دانشجویان:

دامون اشتری لرکی، پریسا رشیدی و مجتبی آقایی