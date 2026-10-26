محسن ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر شهرداری یزد در اجرای نهضت آسفالت اظهار کرد: در شرایط فعلی، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در نقاط مختلف شهر، به‌ویژه معابر اصلی و مناطق حاشیه‌ای، با روند مطلوبی در حال اجراست.

وی افزود: تلاش مجموعه شهرداری و عوامل اجرایی در پیشبرد این طرح ارزشمند است و تداوم آن می‌تواند به بهبود وضعیت معابر، تسهیل تردد شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی کمک کند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت توجه به همه مناطق شهری تصریح کرد: رسیدگی به معابر محلات مختلف، به‌ویژه محدوده‌های حاشیه‌ای و کمتر برخوردار، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود دسترسی شهروندان دارد.

ابوترابی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر استمرار نهضت آسفالت و توجه به نیازهای عمرانی معابر در نقاط مختلف یزد تأکید کرد.