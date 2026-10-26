به گزارش خبرنگار مهر، اخبار حوادث امروز خراسان جنوبی با کشف محموله‌های سوخت قاچاق در نهبندان و دستگیری سه متهم به حمل معده‌ای هروئین در طبس همراه بود که در ادامه مرور می‌کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۲۳ تن و ۷۰۰ کیلوگرم سوخت قاچاق از نوع گاز مایع در بازرسی مأموران پاسگاه عملیاتی سهل‌آباد از یک دستگاه تریلی کشنده تانکردار خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر رضایی اظهار کرد: مأموران پاسگاه عملیاتی سهل‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، به یک دستگاه تریلی حامل بار گاز مایع مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های پلیسی، ۲۳ تن و ۷۰۰ کیلوگرم سوخت قاچاق از نوع گاز مایع را کشف کردند که راننده خودرو پته بار گمرکی را جعل کرده بود.

رضایی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاقچیان و صیانت از سرمایه‌های ملی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف یک هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق در بار فوم تریلی

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف یک هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق در بازرسی مأموران پاسگاه عملیاتی سهل‌آباد از یک دستگاه تریلی خبر داد.

سرهنگ رضایی اظهار کرد: مأموران در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، یک هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند که به‌طرز ماهرانه‌ای در بار فوم تریلی جاسازی شده بود.

رضایی با تأکید بر برخورد جدی پلیس با قاچاق سوخت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری ۳ قاچاقچی هروئین با شگرد حمل معده‌ای در طبس

فرمانده انتظامی شهرستان طبس از دستگیری سه متهم به حمل مواد مخدر از نوع هروئین و کشف ۲۲۷ بسته به وزن ۲ کیلو و ۶۵۰ گرم خبر داد که به شیوه بلع و به‌صورت معده‌ای حمل می‌شد.

سرهنگ حسن دشتستانی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان طبس در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر، در محورهای مواصلاتی شهرستان به سه مسافر غیربومی یک دستگاه تاکسی مشکوک شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و با هماهنگی قضایی، موفق به دستگیری این سه متهم شدند که هروئین را به شیوه بلع و به‌صورت معده‌ای حمل می‌کردند.

دشتستانی تصریح کرد: در این عملیات، ۲۲۷ بسته هروئین به وزن مجموع ۲ کیلو و ۶۵۰ گرم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.