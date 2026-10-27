۷ روز فرصت تا جدال با مدعیان آسیا؛ خاتون در اندیشه صعود دوباره

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده فوتبال زنان ایران در حالی خود را برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا آماده می‌کند که رسیدن به آمادگی مطلوب پیش از نخستین مسابقه می‌تواند در مسیر این تیم نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

برای خاتون بم حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا دیگر تجربه‌ای تازه محسوب نمی‌شود. تیمی که در دو دوره گذشته هم طعم صعود به جمع هشت تیم برتر قاره را چشیده و هم حذف در مرحله گروهی را تجربه کرده است حالا در سومین حضور متوالی خود به دنبال بازگشت به جمع مدعیان است. این بار اما شاگردان مرضیه جعفری پیش از شروع مسابقات باید خود را برای سه دیدار فشرده در شرایطی متفاوت از رقابت‌های داخلی آماده کنند.

کاروان خاتون پس از برگزاری پنج مسابقه در فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان ایران سفر خود به یانگون میانمار را آغاز کرد شهری که میزبانی دیدارهای گروه A لیگ قهرمانان زنان آسیا را برعهده دارد. شاگردان مرضیه جعفری ابتدا از تهران راهی گوانگژو چین شدند و پس از توقفی حدوداً پنج‌ساعته مسیر خود به سمت یانگون را ادامه دادند تا خود را به محل برگزاری مسابقات برسانند.

هفت روز برای هماهنگی با شرایط تازه

در رقابت‌هایی که فاصله مسابقات محدود است آمادگی صرفاً به کیفیت فنی و تاکتیکی تیم خلاصه نمی‌شود. سازگاری با شرایط محیطی، ریکاوری مناسب پس از سفر و رسیدن بازیکنان به شرایط مطلوب بدنی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد تیم در زمین مسابقه تأثیر بگذارند.

خاتون در یانگون فرصت دارد خود را با شرایط جدید وفق دهد و برای آغاز رقابت‌ها آماده شود. این فرصت یک‌هفته‌ای می‌تواند برای کادر فنی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد چرا که مدیریت تمرینات در روزهای منتهی به مسابقه نخست نیازمند ایجاد تعادل میان حفظ آمادگی جسمانی، مرور برنامه‌های تاکتیکی و جلوگیری از خستگی مضاعف بازیکنان است.

البته میزان تأثیر شرایط آب‌وهوایی و سفر بر عملکرد خاتون موضوعی است که در عمل و با شروع مسابقات روشن‌تر خواهد شد. آنچه اهمیت دارد استفاده مناسب از فرصت آماده‌سازی پیش از ورود به مرحله‌ای است که هر نتیجه می‌تواند در سرنوشت تیم برای صعود نقش داشته باشد.

شروعی که می‌تواند مسیر خاتون را مشخص کند

برنامه مسابقات نخستین آزمون جدی خاتون را مقابل لئونسا کوبه ژاپن قرار داده است. نماینده ایران سپس باید برابر ناگوهیانگ کره‌شمالی مدافع عنوان قهرمانی به میدان برود و در آخرین مسابقه مرحله گروهی با آیوادی میانمار دیدار کند.

سه مسابقه با سه حریف متفاوت فرصت زیادی برای جبران اشتباهات باقی نمی‌گذارد. به همین دلیل آغاز قدرتمند می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد به‌ ویژه آنکه خاتون باید در مدت زمانی محدود هم امتیازات لازم را جمع‌آوری کند و هم توان خود را برای ادامه رقابت‌ها حفظ کند.

دیدار با لئونسا کوبه نخستین محک نماینده ایران خواهد بود. مسابقه‌ای که می‌تواند تصویری اولیه از میزان آمادگی خاتون پس از سفر و کیفیت اجرای برنامه‌های کادر فنی ارائه دهد. پس از آن رویارویی با ناگوهیانگ آزمونی دشوارتر از حیث نتیجه‌گیری و مدیریت مسابقه خواهد بود. آخرین دیدار مقابل آیوادی نیز ممکن است در تعیین جایگاه نهایی خاتون در گروه اهمیت فراوانی پیدا کند هرچند شرایط دقیق جدول به نتایج سایر مسابقات وابسته است.

از جشنواره گل در لیگ تا واقعیت فوتبال آسیا

خاتون پیش از سفر به میانمار با پیروزی ۶ بر صفر مقابل ملوان بندرانزلی مرحله‌ای از رقابت‌های داخلی خود را با نتیجه‌ای پرگل پشت سر گذاشت. این تیم در پنج مسابقه ابتدایی فصل لیگ برتر نیز برابر استقلال، آوا و ملوان به پیروزی رسیده و مقابل ایستا و گل‌گهر به تساوی بدون گل دست یافته است.

این نتایج می‌تواند نشانه‌ای از شرایط رقابتی خاتون پیش از اعزام باشد اما عملکرد در لیگ داخلی لزوماً تضمینی برای موفقیت در مسابقات قاره‌ای نیست. سطح رقابت، سبک بازی حریفان و شرایط متفاوت مسابقات آسیایی تیم را با آزمونی تازه روبه‌رو می‌کند. آزمونی که در آن تبدیل آمادگی داخلی به عملکرد مؤثر در زمین اهمیت بیشتری خواهد داشت.

تجربه‌ای که باید به کار بیاید

خاتون در نخستین دوره حضورش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا توانست به جمع هشت تیم برتر برسد و در مرحله بعد با نتیجه یک بر صفر برابر اینچئون هیوندای کره‌جنوبی شکست خورد. فصل گذشته اما شرایط متفاوت بود پیروزی مقابل نسف‌قارشی ازبکستان و شکست برابر بنگال شرقی هند و ووهان جیانگدای چین به حذف نماینده ایران در مرحله گروهی انجامید.

اکنون سومین حضور متوالی فرصتی برای استفاده از تجربه هر دو دوره است. خاتون دیگر با فضای کلی این رقابت‌ها بیگانه نیست و می‌تواند از تجربه سفر، مواجهه با حریفان آسیایی و فشار مسابقات مرحله گروهی بهره ببرد.

هفت روز آماده‌سازی در یانگون در چنین شرایطی می‌تواند بخشی از مسیر دشوار خاتون برای رسیدن به هدفش باشد. نماینده ایران ابتدا باید از مرحله سفر و تطبیق با شرایط جدید عبور کند و سپس در سه مسابقه حساس توانایی‌های خود را محک بزند.

برنامه دیدارهای خاتون در لیگ جام باشگاه‌های زنان آسیا به شرح زیر است:

یکشنبه دهم آبان‌

* لئونسا کوبه ژاپن - خاتون ایران (ساعت ۱۲ به وقت ایران)

چهارشنبه سیزدهم آبان‌

* خاتون ایران - ناگوهیانگ کره‌شمالی (ساعت ۱۲ به وقت ایران)

شنبه شانزدهم آبان‌

* خاتون ایران - آیوادی میانمار (ساعت ۱۶ به وقت ایران)