وقوع ۸۷ تصادف در استان سمنان؛ ۸ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۱۲۹ ماموریت و عملیات در سراسر استان سمنان توسط هلال احمر طی مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و ابراز کرد: تعداد کل افراد حادثه دیده در این ۱۲۹ حادثه، ۳۶۰ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۷ مورد از ۱۲۹ مورد حوادث مهرماه ۱۴۰۵ در سراسر استان سمنام مرتبط با حوادث ترافیکی بوده است، تاکید کرد: ۱۸ مورد خدمات مراجعه حضوری، ۱۵ مورد فوریت های پزشکی، سه مورد حوادث کوهستان و سه مورد دیگر نیز حوادث کارگاهی، اجتماعات مردمی و حوادث جوی بوده است.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه گرمسار با ۲۸ حادثه و آرادان با ۲۶ حادثه بیشترین حوادث مهرماه ۱۴۰۵ در این استان را به خود اختصاص دادند، بیان داشت: دامغان با ۲۵، میامی با ۱۸، سمنان با سه، مهدیشهر با هشت، شاهرود با پنج، ستاد استان سمنان با سه و سرخه با سه حادثه در رتبه های بعدی قرار داشتند.

درخشان با بیان اینکه بیشترین حوادث جاده ای مهرماه ۱۴۰۵ استان سمنان در آرادان با ۱۷ مورد بوده است، تاکید کرد: پس از آرادان، گرمسار با ۱۷ و دامغان با ۱۵ حادثه رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه تعداد کل مصدومان حوادث مهرماه ۱۴۰۵ در استان سمنان ۲۸۵ نفر بوده است، تاکید کرد: تعداد مصدومان انتقالی توسط هلال احمر به بیمارستان ها و مراکز درمانی ۹۰ نفر و تعداد کل فوتی ها در صحنه و حین انتقال در ماه اخیر هشت نفر بوده است همچنین امدادگران هلال احمر استان سمنان ۹ مورد نجات فنی را نیز امدادرسانی کردند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان در ادامه واژگونی را بیشترین حادثه جاده ای استان طی مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: از ۸۷حادثه ترافیکی استان در ۱۴۰۵ که به هلال احمر اعلام شده ۴۰ مورد واژگونی بوده است در حوادث جاده ای مهرماه در سراسر استان همچنین هشت نفر جان خود را از دست داده اند.

درخشان گفت: تعداد کل حادثه دیدگاه حوادث ترافیکی مهرماه ۱۴۰۵ در استان سمنان ۳۱۴ نفر تعداد مصدومان این حوادث ۲۴۹ نفر و تعداد مصدومان حوادث ترافیکی انتقال داده شده به بیمارستان توسط امدادگران هلال احمر طی ماه اخیر، ۶۷ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه ۱۴۲ تیم عملیاتی در حوادث مهرماه ۱۴۰۵ در سراسر استان سمنان اعزام شدند، گفت: ۳۸۳ نفر نیروی عملیاتی و ۱۳۹ دستگاه ترابری و خودرو برای امدادرسانی به حوادث مهرماه ۱۴۰۵ در این استان به کارگیری شده است.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه پایگاه هلال احمر ایوانکی با ۲۰ عملیات شلوغ ترین پایگاه هلال احمر استان طی مهرماه ۱۴۰۵ بوده است، گفت: پایگاه نعیم آباد دامغان با ۱۵ عملیات، ده نمک با ۱۴ عملیات، آهوان با ۱۳ عملیات و آرادان با ۱۲ عملیات پرکار ترین پایگاه های هلال احمر در استان بوده اند.