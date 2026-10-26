سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش باران در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص ارتفاعات شمالی و نواحی شرقی خبر داد و ابراز کرد: طی ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه در بادله کوه دامغان ۱۵.۱ میلیمتر در لرد ۷.۵ میلیمتر و در میامی ۶.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده که بیشترین در سراسر استان بوده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت اخیر در شاهرود ۳.۷ میلیمتر، دامغان ۳.۲ میلیمتر، بیارجمند دو میلیمتر، شهمیرزاد ۱.۳ میلیمتر، رضوان نیم میلیمتر، قلعه نوخرفان دو میلیمتر، بسطام ۳.۳ میلیمتر، مجن ۳.۴ میلیمتر، کلاته خیج سه میلیمتر و پرور ۱.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: در ۲۴ ساعت اخیر در فولاد محله ۳.۹ میلیمتر، امیریه ۴.۵ میلیمتر، نردین دو میلیمتر، دیباج ۲.۴ میلیمتر و حسین آباد کالپوش ۳.۳ میلیمتر، ابر دو نیم میلیمتر، ری آباد دو نیم میلیمتر، چهارطاق ۲.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه در تاش ۵.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است، گفت: میزان بارش ها در ابرسج ۱.۵ میلیمتر، جیلان چهار میلیمتر، نگارمن ۲.۵ میلیمتر، ده خیر دو میلیمتر، حسین آباد ۱.۸ میلیمتر، مهدی آباد ۲.۴ میلیمتر، دیزج چهار میلیمتر، جودانه پنج میلیمتر، کلاته رودبار ۴.۲ میلیمتر و آستانه شش میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه میزان باش ها طی ۲۴ ساعت اخیر در ده ملا یک و نیم میلیمتر، قلعه بالا دو میلیمتر، دلبر نیم میلیمتر، دوزهیر سه میلیمتر، ده صوفیان ۴.۱ میلیمتر، اشم پنج میلیمتر، آگره ۵.۲ میلیمتر، دشت بو ۲.۷ میلیمتر، پیغمبران ۱.۸ میلیمتر و حسین آباد یک میلیمتر بوده است، افزود: در روز دوشنبه نیز شاهد بارش های شدید در نیمه شمالی و شرقی به خصوص شهرستان شاهرود خواهیم بود از سوی دیگر باید گفت سامانه کم فشار بارشی از شامگاه دوشنبه استان سمنان را ترک می کند.