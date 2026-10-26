خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: جوانی جمعیت و فرزندآوری سال‌هاست مورد تأکید و توجه قرار گرفته و نسبت به پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیت در آینده نه چندان دور هشدارها صادر شده است. امام شهیدمان نیز همواره بر این مهم تأکید جدی داشتند و در پیام‌های رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تاکید شده است از جمله در پیام چند ماه پیش خود بر نقش مردم در رفع این بحران تصریح داشتند و فرمودند: «تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه‌ی جمعیّت و ترویج فرهنگ فرزندآوری میتواند تأثیر قابل توجهی در جهت تأمین این آینده‌ی روشن داشته باشد.»

مسجد به عنوان نهادی برخاسته از دل مردم قطعاً ظرفیت‌ها و کارکردهای مؤثری در حوزه فرزندآوری و جوانی و پویایی جمعیت دارد که باید فعال شود. مسجد محل آمد و شد مؤمنان و افراد معتقد با راهبری امام مسجد است لذا حتما نقش بسیار مهمی را در امر ازدواج می‌تواند ایفا کند.

مسجد همچنین محلی مناسب برای بحث درباره مشکلات مردم بوده و چه بسا مساجد فعالی که به کانون رسیدگی و رفع مشکلات مردم تبدیل شدند. مساجد در ساحت آموزشی و مهارت‌افزایی افراد نیز نقش دارد و می‌توان با همکاری نهادهای ذیربط در حوزه‌های روان شناختی، پیش از ازدواج، حین ازدواج، قبل از بارداری، حین بارداری و ... در این مکان مقدس به خانواده‌ها مشاوره داده شود.

در راستای این ضرورت مهم، نهاد امامت استان چهارمحال و بختیاری همگام با سراسر کشور، دومبن رویداد «رجا» را برگزار کرد که ۳۰ مسجد فعال از سراسر استان مشارکت داشتند و پای کار جوانی جمعیت آمدند.

بهره‌گیری از ظرفیت مساجد در ترویج فرهنگ فرزندآوری

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صمدزاده، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین رویداد جوان‌سازی جمعیت در استان با محوریت مساجد و محلات و بهره‌گیری از ظرفیت این اماکن مقدس در ترویج فرهنگ فرزندآوری، اظهار کرد: مساجد به عنوان محور محله، نقش محوری را در تقویت جریان مردمی جوانی و پویایی جمعیت دارند.

صمدزاده با ذکر اینکه تحقق جوانی جمعیت و مقابله با بحران جمعیت در وهله نخست نیازمند تبیین است، ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی و نیز کاهش ارتباطات و رفت و آمدها میان مردم، تقویت تعامل، انسجام و همدلی اهالی محله موضوعیت پیدا می‌کند تا در مواقع نیاز به کمک هم بیایند و مشکلات را تقلیل دهند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به هدف‌گذاری این نهاد در حوزه جوانی جمعیت با محوریت مساجد و محلات، افزود: در این راستا کارگروهی در محلات با راهبری مساجد شکل می‌گیرد تا بتوانیم در زمینه فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و پویایی جمعیت حرکت‌های خوبی را شکل دهیم.

مصادیق کنش‌گری مساجد؛ از تبیین تا فرهنگ‌سازی

صمدزاده اولین محور فعالیت این کارگروه را تبیین و روشنگری دانست و توضیح داد: باید در مساجد به گوش مردم رسانده شود که جوانی جمعیت چه اهمیتی دارد و پیری جمعیت چه تبعات و بحران‌هایی را در آینده متوجه جامعه و نسل‌های بعدی خواهد کرد.

وی اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و آموزش را رکن دوم کنش‌گری مساجد در عرصه جوانی جمعیت دانست و افزود: مسجد این ظرفیت را دارد که دوره‌های آموزشی ناظر به فرزندآوری و مباحث پزشکی و سلامت را برای بانوان برگزار کند، ضمن اینکه این جلسات فرصت تعامل مادران و انتقال تجربیات به یکدیگر را نیز فراهم می‌کند. چه بسا بسیاری از بانوان و مادران به علت عدم اطلاع کافی از فرزندآوری و داشتن فرزندان بیشتر امتناع می‌کنند.

صمدزاده پشتیبانی مالی خانواده‌ها و رفع نیازها را دیگر کارکرد مسجد در این حوزه عنوان کرد و گفت: چه بسا مسجد می‌تواند طی تعامل با نهادهای مختلف یا با جذب خیران یا اشتغال‌زایی و دیگر اقدامات مشابه، مشکلات مالی خانواده‌ها در عرصه فرزندآوری را تقلیل دهد.

مسئول رسیدگی به امور مساجد چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه در این راستا ۳۰ مسجد فعال استان پای کار جوانی جمعیت آمدند، گفت: در حال حاضر کار را با این ۳۰ مسجد آغاز کردیم و ضمن برپایی دوره‌های آموزشی و توانمندسازی ارکان و پای کار آوردن حداکثری ظرفیت‌ها، به این محلات می‌رویم و روند اجرای طرح را به صورت میدانی رصد می‌کنیم که امید است اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

صمدزاده بُعد معنوی و عبادی مسجد را نیز یادآور شد و بیان کرد: یکی از گره‌های ذهنی و موانع فرهنگی فرزندآوری، غفلت از ایمان به خدا و باور به سنت‌های الهی است. خدای سبحان از ما می‌خواهد که فضای مؤمنانه را در زندگی و خانواده ساری و جاری کنیم و یقین بدانیم که ما را در تربیت فرزندان کمک خواهد کرد.

فضای خانه محور تربیت صحیح فرزندان است

امام شهیدمان هم قائل بودند که فضای خانه محور تربیت صحیح فرزندان است که باید عبادی و الهی باشد. لذا مسجد خانواده‌ها را متوجه توکل و توسل به خدا می‌کند که نقش مهمی در باور به نصرت الهی دارد.

وی با یادآوری اینکه فرزندان گره‌های زندگی را باز می‌کنند، گفت: اخیرأ پژوهشی میدانی با جامعه آماری ۵۰۰ خانوار انجام و مشخص شد که خانواده‌های با تعداد فرزندان بالاتر، احتمال طلاق را کاهش می‌دهد؛ این بررسی‌ها نشان داد که هر چه تعداد فرزندان بیشتر شود، بر محبت همسران نیز افزوده خواهد شد و این، مقدر الهی برای تحکیم بنیان خانواده است.

صمدزاده تأکید کرد: این قسم آموزه‌ها و تجربیات و اطلاعات در فضای معنوی مسجد باید با راه‌اندازی گعده‌ها و دورهمی‌های صمیمی برای مردم تبیین شود؛ مردم خودشان تجربه‌های میدانی بسیار خوبی دارند که باید در مسجد فضایی برای بازگویی این مطالب فراهم شود.

مشارکت فعال ۳۰ مسجد استان در طرح رجا

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در خصوص همراهی نهادها و دستگاه‌های دولتی در طرح جوان‌سازی جمعیت با محوریت مساجد، گفت: قطعاً بی‌نیاز از کمک‌های سازمانی نیستیم از جمله اینکه دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت پای کارند و در زمینه آموزش خانواده‌ها و غربالگری و درمان یاری‌گر هستند. همچنین مراکز هلال‌احمر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد و دیگر نهادهای متناظر با نیازهای خانواده‌ها، همکاری خوبی دارند.

صمدزاده با یادآوری اینکه دوره اول رویداد رجا ویژه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی برگزار شد، افزود: این افراد در دوره‌ها با اهمیت فرزندآوری و تکریم و رسیدگی مطلوب به مادران باردار و مباحثی از این دست پرداخته شد.

مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نهاد امامت جمعه با تشکیل جلسات و دوره‌های آموزشی متنوع برای اقشار مختلف به موضوع مهم جوانی جمعیت ورود کرده است، گفت: در این جلسات به گفتمان‌سازی و حل مسائل و گره‌های ذهنی پرداخته می‌شود.

صمدزاده در پایان تصریح کرد: دغدغه‌مندان جمعیت در محلات اعم از موثرین مسجد و محله در دومین رویداد یک‌روزه رجا در شهرکرد گرد هم آمدند تا درباره مباحث کلی و اصلی بحث و تبادل نظر کنند. همچنین برنامه‌های عملیاتی و میدانی قابل اجرا در محله نیز ارائه و تصویب شد که در محلات با محوریت مساجد اجرایی خواهد شد.