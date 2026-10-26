روسیه: اروپا زمینه را برای تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با انتشار یک پست در فضای مجازی در واکنش به سخنان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: نمایندگان رسمی تهران بسیار مودب هستند.

وی اضافه کرد: از مارس ۲۰۲۲، سه کشور اروپایی عضو گروه E۳ شامل فرانسه، آلمان و انگلیس همواره در تلاش بوده اند تا تنش ها را در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تشدید کنند و در واقع، زمینه را برای تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران فراهم کرده اند.

میخائیل اولیانوف تصریح کرد که تهران با آرامش و دیپلماسی به این تحولات واکنش نشان داده است.

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره مواضع متناقض و غیرمسئولانه آلمان و شرکای اروپایی آن در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داد.