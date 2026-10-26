به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، صبح دوشنبه با حضور مسئولان دو مجموعه در محل مرکز تحقیقات کشاورزی در شاهرود به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، به‌ویژه در زمینه آموزش و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد و فراهم‌سازی زمینه اشتغال آنان منعقد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: این تفاهم‌نامه زمینه بهره‌مندی مددجویان از ظرفیت‌های آموزشی، تخصصی و عملی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان را فراهم می‌کند.

محمدحسین ذوالفقاری افزود: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و مهارت‌محور در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات و کارآفرینی برای مددجویان تحت حمایت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این دوره‌ها به‌ویژه برای متقاضیان اشتغال و دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است تا زمینه ارتقای دانش فنی، فراگیری مهارت‌های کاربردی و افزایش آمادگی آنان برای ورود به بازار کار فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به امکانات پیش‌بینی‌شده در این همکاری اظهار کرد: مددجویان در چارچوب این تفاهم‌نامه می‌توانند از امکانات آموزشی و عملی مرکز، از جمله آزمایشگاه‌ها، مزارع، گلخانه‌ها و تجهیزات تخصصی بهره‌مند شوند.

ذوالفقاری اضافه کرد: برای فراگیرانی که دوره‌های آموزشی را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه مهارتی صادر خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان نیز با اشاره به اهداف این تفاهم‌نامه گفت: تمرکز اصلی این همکاری بر فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی متناسب با نیازها و توانمندی‌های مددجویان و ایجاد زمینه تبدیل مهارت‌آموزی به فرصت‌های شغلی و درآمدزایی است.

فرزانه بهادری افزود: اجرای این برنامه می‌تواند در افزایش توان اقتصادی خانوارهای تحت حمایت و حرکت آنان به سمت خوداتکایی نقش مؤثری ایفا کند.