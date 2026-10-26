ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نشست چهارجانبه ایران، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: جنگ رمضان همه محاسبات و به‌ اصطلاح رژیم امنیتی منطقه را به‌ طور کلی متحول و دگرگون کرد. کشورهای منطقه امروز متوجه شده‌اند، یا باید متوجه شوند که حضور آمریکایی‌ها و استقرار نیروهای نظامی بیگانه در این منطقه، نه‌تنها امنیتی برای آن‌ها به همراه نداشته، بلکه موجب ناامنی نیز شده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها در عمل سپر دفاعی خود را برای دفاع از رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند. این یک واقعیت است؛ حتی سامانه‌های دفاعی برخی از کشورهای منطقه را نیز از محل خود خارج کرده و برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی به کار گرفته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که اتکا به آمریکا برای این کشورها امنیت به همراه نمی‌آورد.

کشورهای منطقه باید در الگوی امنیتی خود تجدیدنظر کنند

رضایی تصریح کرد: بر همین اساس، باید یک رژیم امنیتی جدید در منطقه مستقر شود. جمهوری اسلامی ایران اقدامات خود را در این زمینه انجام داده و محور مقاومت نیز در حال شکل‌دهی به الگویی است که می‌توان از آن به‌ عنوان «امنیت موزاییکی» در منطقه یاد کرد. نشانه‌های این الگو را از دریای سرخ تا خلیج فارس و ان‌شاءالله تا مدیترانه خواهیم دید.

از پیوستن کشورهای منطقه به معماری امنیتی جدید استقبال می‌کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مشارکت کشورهای منطقه در شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید، گفت: کشورهایی که در سال‌های گذشته پیوندها و مناسبات گسترده‌ای با آمریکا داشته‌اند، بهتر است به معماری جدید امنیتی منطقه با راهبری جبهه مقاومت و ایران اسلامی بپیوندند و در این مسیر مشارکت کنند.

رضایی افزود: فاصله گرفتن این کشورها از آمریکایی که عملاً نتوانسته امنیت آن‌ها را تأمین کند، اتفاق مثبتی است. در عین حال، توصیه می‌کنیم برای تأمین امنیت خود، از دیگران گدایی امنیت نکنند. بهتر است این کشورها با جمهوری اسلامی ایران، به‌ عنوان قدرت اول منطقه و کشوری که پس از این جنگ نیز به لطف خداوند سرافراز و پیروز از میدان خارج شده است، مناسبات خود را تنظیم کنند.

وی ادامه داد: کشورهای منطقه باید واقعیت‌های جدید منطقه را بپذیرند و به این جمع‌بندی برسند که امنیت پایدار تنها از مسیر همکاری کشورهای منطقه و شکل‌گیری یک نظام امنیتی درون‌زا امکان‌پذیر است و راه دیگری ندارد.

عربستان سعودی باید در سیاست‌های خود در قبال ایران تجدیدنظر کند

رضایی اظهار کرد: مشخصاً درباره عربستان سعودی عرض می‌کنم که این کشور برای تأمین امنیت خود راهی به جز بازنگری در رویکردهای گذشته و تنظیم مناسباتش با جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وی با طرح انتقاداتی درباره سیاست‌های منطقه‌ای ریاض در سال‌های گذشته، گفت: ما می‌دانیم که عربستان سعودی در سال‌های حاکمیت خاندان سلمان و بن‌سلمان‌ها، همه تلاش خود را برای براندازی، نابودی و تجزیه ایران به کار بسته است. از جمله اقداماتی در راستای حمایت از گروهک‌های تروریستی در شرق و غرب کشور و تلاش برای ناامن‌سازی ایران انجام داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این سال‌ها، اقداماتی با هدف ناامن‌سازی ایران از سوی عربستان صورت گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به تلاش برای گسیل داعش به سمت ایران اشاره کرد. همچنین بمب‌گذاری‌ها، ترورهای مختلف، راه‌اندازی شبکه‌های معاندی همچون ایران اینترنشنال، عملیات روانی و شناختی علیه ایرانیان، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و برخی اقدامات دیگر، از جمله مواردی است که در ارزیابی عملکرد عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنیم.

عربستان امروز با بحران روبرو شده‌ است

رضایی با بیان اینکه عربستان در سال‌های گذشته همه این مسیرها را دنبال کرده است، افزود: اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که فرودگاه‌های عربستان نیز با ناامنی مواجه شده‌اند، درحالی‌که آن‌ها پیش‌تر به دنبال بستن فرودگاه‌های ما بودند. امروز خودشان با بحران روبرو شده‌اند و این مسئله باید موجب شود که حاکمان عربستان به یک جمع‌بندی عقلانی برسند.

وی تصریح کرد: حاکمان عربستان باید بدانند که راه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، ایجاد ناامنی و پیگیری سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده نیست. اقداماتی که در یک تا دو دهه اخیر، به‌ویژه در سال‌های گذشته، علیه کشور ما دنبال شده، نه‌تنها به حل مسائل منطقه کمک نکرده، بلکه به افزایش تنش‌ها و پیچیده‌تر شدن وضعیت امنیتی منجر شده است. عربستان به ما خسارت زیاد زده و ما از سعودی‌ها طلبکار هستیم.

رضایی با تفکیک میان مردم عربستان و حاکمان این کشور، اظهار کرد: ما مخلص مردم عربستان هستیم و به آن‌ها احترام می‌گذاریم، اما داستان حاکمان سعودی و دیکتاتورهایی که بر عربستان حکومت می‌کنند، متفاوت است.

وی افزود: به نظر من، دیگر نباید مانند گذشته با عربستان رفتار کنیم و ملاحظات پیشین را نسبت به حاکمان سعودی در نظر بگیریم. شرایط تغییر کرده و باید در ارزیابی‌ها و رویکردهای خود متناسب با این شرایط جدید بازنگری کنیم.

تحرکات عربستان علیه ایران پیش از جنگ رمضان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره تحرکات عربستان سعودی پیش از جنگ رمضان، گفت: بخشی از مسئله جنگ به همین موضوع بازمی‌گردد. بنا بر اطلاعاتی که مطرح شده است، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی پیش از جنگ به آمریکا سفر کرد و به طرف آمریکایی گفت که باید به ایران حمله کند، زیرا اگر به ایران حمله نکنید، ایران جسورتر خواهد شد.

وی ادامه داد: این‌ها اخباری است که به پیش از جنگ، در نهم اسفند، مربوط می‌شود. پس از آن نیز متأسفانه تحرکاتی علیه کشور ما صورت گرفته است؛ آن هم در شرایطی که پیش‌تر وعده‌هایی داده شده بود.

رضایی تأکید کرد: امروز عربستان تحت فشار قرار دارد و راهکار خروج از این وضعیت را باید در درون منطقه جست‌وجو کند. امنیت کشورهای منطقه وابسته به حضور بیگانگان و نیروهای خارجی نیست و نمی‌توان تأمین امنیت پایدار را به قدرت‌هایی واگذار کرد که اولویت‌های خود را بر اساس منافعشان، از جمله تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، تنظیم می‌کنند.

امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود

رضایی با اشاره به ضرورت همکاری کشورهای منطقه و اهمیت گفتگوهای منطقه‌ای اظهار کرد: تنها راه پیش‌رو آن است که کشورهای منطقه برای معماری یک نظام امنیتی درون‌زا با یکدیگر همکاری کنند؛ نظامی که امنیت آن از داخل منطقه تأمین شود و کشورهای منطقه مسئولیت اصلی حفظ ثبات و امنیت خود را بر عهده بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه محور مقاومت در شکل‌گیری نظم امنیتی آینده نقش محوری خواهد داشت، گفت: از نظر ما، محور این نظام امنیتی قطعاً محور مقاومت خواهد بود. مقاومت برای این مسیر هزینه‌های زیادی پرداخته است و معتقدیم نظام امنیتی آینده منطقه، ان‌شاءالله، مقاومت‌محور خواهد بود.