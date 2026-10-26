انتصاب مدیران هفت منطقه فرمانداری تهران با حکم استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به پیشنهاد حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، مدیران مناطق هفت‌گانه فرمانداری تهران را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادرشده، داود ریاحی به‌عنوان مدیر منطقه شمال‌غرب، مجید صبوری به‌عنوان مدیر منطقه شمال‌شرق، سیدمحمد مختاری به‌عنوان مدیر منطقه غرب، محمد عبدی‌راد به‌عنوان مدیر منطقه جنوب‌شرق، محمدامین یاری به‌عنوان مدیر منطقه جنوب‌غرب، حمیدرضا خدایی‌راد به‌عنوان مدیر منطقه مرکز و بابک سلطانی به‌عنوان مدیر منطقه شرق فرمانداری تهران منصوب شدند.

بر اساس تقسیم‌بندی تعیین‌شده، مناطق ۲، ۵ و ۲۲ شهر تهران در حوزه مدیریت منطقه شمال‌غرب و مناطق ۳ و ۴ در حوزه مدیریت منطقه شمال‌شرق قرار گرفته‌اند. همچنین مناطق ۹، ۱۰ و ۲۱ تحت مدیریت منطقه غرب و مناطق ۱۵ و ۱۶ تحت مدیریت منطقه جنوب‌شرق فعالیت خواهند کرد.

بر پایه این تقسیم‌بندی، مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در حوزه مدیریت منطقه جنوب‌غرب، مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ در حوزه مدیریت منطقه مرکز و مناطق ۸، ۱۳ و ۱۴ در حوزه مدیریت منطقه شرق فرمانداری تهران قرار دارند.

انتصاب مدیران مناطق هفت‌گانه فرمانداری تهران با هدف سازماندهی و تقویت ساختار اجرایی فرمانداری در سطح مناطق شهری و پیگیری امور و مسائل حوزه‌های مختلف پایتخت انجام شده است.