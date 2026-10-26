واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از الحاق و واگذاری اراضی نهضت ملی مسکن طرح جوانی جمعیت در شاهرود و میامی خبر داد.

وی افزود: تاکنون دو فاز مسکونی به مساحت‌های ۱۳۸ هکتار با سهم ۴۰ درصدی خالص مسکونی برای اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان و ۹۵ هکتار با سهم ۵۰ درصدی راه و شهرسازی به شهر شاهرود الحاق و توزیع و تحویل اراضی همراه با قراردادهای واگذاری به متقاضیان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان درباره زیرساخت های تامین آب و برق هم توضیح داد: دستگاه‌های خدمات رسان با تلاش شبانه روزی تاکنون اقدامات ارزنده‌ای شامل لوله‌گذاری معابر اصلی آب به طول یک الی یک و نیم کیلومتر و تیرگذاری شبکه برق به طول دو کیلومتر را در این محدوده‌ها به سرانجام رسانده‌اند.

عمیدی افزود: با توجه به درخواست‌های مکرر متقاضیان مبنی بر زمان‌بندی واگذاری انشعابات باید این نکته را گفت که شرط لازم برای دریافت کنتورهای آب و برق توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، اخذ پروانه ساختمانی توسط متقاضی، تحویل دقیق نقطه زمین توسط ناظر هماهنگ‌کننده و پیشروی عملیات ساخت تا مرحله اسکلت است و لذا مالکان برای اخذ پروانه و آغاز روند ساخت‌وساز به واحدهای مربوطه مراجعه کنند.