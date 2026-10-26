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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در شاهرود

واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در شاهرود

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از الحاق و واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های تابعه این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از الحاق و واگذاری اراضی نهضت ملی مسکن طرح جوانی جمعیت در شاهرود و میامی خبر داد.

وی افزود: تاکنون دو فاز مسکونی به مساحت‌های ۱۳۸ هکتار با سهم ۴۰ درصدی خالص مسکونی برای اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان و ۹۵ هکتار با سهم ۵۰ درصدی راه و شهرسازی به شهر شاهرود الحاق و توزیع و تحویل اراضی همراه با قراردادهای واگذاری به متقاضیان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان درباره زیرساخت های تامین آب و برق هم توضیح داد: دستگاه‌های خدمات رسان با تلاش شبانه روزی تاکنون اقدامات ارزنده‌ای شامل لوله‌گذاری معابر اصلی آب به طول یک الی یک و نیم کیلومتر و تیرگذاری شبکه برق به طول دو کیلومتر را در این محدوده‌ها به سرانجام رسانده‌اند.

عمیدی افزود: با توجه به درخواست‌های مکرر متقاضیان مبنی بر زمان‌بندی واگذاری انشعابات باید این نکته را گفت که شرط لازم برای دریافت کنتورهای آب و برق توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، اخذ پروانه ساختمانی توسط متقاضی، تحویل دقیق نقطه زمین توسط ناظر هماهنگ‌کننده و پیشروی عملیات ساخت تا مرحله اسکلت است و لذا مالکان برای اخذ پروانه و آغاز روند ساخت‌وساز به واحدهای مربوطه مراجعه کنند.

کد مطلب 6990223

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