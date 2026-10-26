طرح«خانه امید »گامی موثر در مسیر خانه دار شدن خانوارهای واحد شرایط است

محمد فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فنی و مالی طرح «خانه امید» اظهار کرد : هدف اصلی این طرح، خانه‌دار کردن خانوارهای واجد شرایط و مددجویان فاقد مسکن است. وی افزود که این واحدهای استاندارد با متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به‌صورت نازک‌کاری و تکمیل‌شده برای دهک‌های درآمدی یک تا چهار و مددجویان فاقد مسکن احداث خواهد شد.

فاضلی با ارائه جزئیات بسته حمایتی، اعلام کرد که این طرح شامل تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت بنیاد مسکن به مبلغ ۵ میلیارد ریال با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، کمک بلاعوض حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) به میزان ۲ میلیارد ریال و همچنین کمک بلاعوض نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی به مبلغ ۴میلیارد ریال است. وی همچنین از اعمال تخفیف‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی در هزینه‌های نظام‌مهندسی، طراحی و نظارت ساختمانی جهت کاهش هزینه‌های اداری مددجویان خبر داد.

رئیس بنیاد مسکن فریدن در ادامه با اشاره به وضعیت اراضی در روستاها تصریح کرد: در ۷ روستای شهرستان به دلیل وجود اراضی ملی مشکلی وجود ندارد و برای ۶۵ خانوار فرآیند تشکیل پرونده و واگذاری آغاز شده است؛ اما چالش اساسی در ۱۷ روستای دیگر است که در مجموع ۱۱۸ خانوار نیازمند در آن‌ها شناسایی شده‌اند، اما بنیاد مسکن در این مناطق فاقد زمین دولتی است.

وی با نام بردن از روستاهای دچار چالش از جمله نهرخلج، بادجان، چهلخانه، اسکندری، خویگان، دهق، طرار، گل‌امیر، قودجانک، عادگان، نماگرد، قوهک، ننادگان، سواران، نسار، سفتجان و قلعه ملک، تأکید کرد که تنها راه گره‌گشایی برای این ۱۱۸ خانوار، استفاده از ظرفیت توافق با مالکان اراضی متصل به محدوده بافت است.

فاضلی ابراز کرد: بنیاد مسکن تمام موانع اداری از جمله استعلامات امور اراضی و کلاس خاک را حل خواهد کرد و با تعدیل نصاب‌های تفکیکی، به محض توافق با مالکان، کار ساخت و تکمیل منازل توسط نهادهای حمایتی آغاز می‌شود.