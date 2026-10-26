  1. جامعه
  2. شهری
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

آغاز نخستین عرضه آبان‌ماه «خانه‌ریز» با قیمت کارشناسی جدید

آغاز نخستین عرضه آبان‌ماه «خانه‌ریز» با قیمت کارشناسی جدید

نخستین عرضه آبان‌ماه خانه‌ریز در پروژه فجر منطقه ۵ تهران، از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین عرضه آبان‌ماه خانه‌ریز در پروژه فجر منطقه ۵ تهران، از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه آغاز می‌شود. در این مرحله، قیمت کارشناسی جدید اعمال شده و سقف خرید برای هر کد ملی همچنان ۱۰۰ واحد خانه‌ریز خواهد بود. قیمت جدید این دوره بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده و هم‌زمان با آغاز عرضه در سامانه اعلام می‌شود.

همچنین، با هدف فراهم‌کردن فرصت برابر برای سرمایه‌گذاران خرد، محدودیت خرید حداکثر ۱۰۰ واحد برای هر کد ملی برقرار است. تخصیص سفارش‌ها نیز با توجه به محدودیت حجم عرضه، بر اساس ترتیب ثبت سفارش در سامانه انجام خواهد شد.

متقاضیان برای اطلاع از جزئیات و ثبت سفارش می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز ۵ آبان‌ماه به سامانه رسمی خانه‌ریز مراجعه کنند.

کد مطلب 6990226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها