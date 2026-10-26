به گزارش خبرنگار مهر، حامد صبوری، ظهر دوشنبه، در جلسه ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: شیوه‌نامه بزرگداشت این روز ویژه مدارس تهیه و در اختیار واحدهای آموزشی قرار گرفته است تا برنامه‌های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شکوه و جلوه‌ای مثال‌زدنی برگزار شود.

صبوری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه میناب، افزود: شهدای این مدرسه سندی از جنایات استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: این روز نمادی از بیزاری ملت ایران از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر مبارزه با استکبار بیان کرد: ایشان این مبارزه را حرکتی معقول و خردمندانه می‌دانستند و تأکید داشتند که مقابله با استکبار، حرکتی صرفاً شعاری و احساسی نیست.

صبوری همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر درج حوادث مربوط به تسخیر لانه جاسوسی در کتاب‌های درسی افزود: این موضوع اکنون در کتاب‌های درسی گنجانده شده است و دانش‌آموزان با این رویداد تاریخی آشنا می‌شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر مسئولیت این مجموعه در برگزاری مراسم امسال خاطرنشان کرد: وظیفه و رسالت آموزش‌وپرورش در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته سنگین‌تر است و با تلاش مدیران، همراهی مدیران مناطق، فرهنگیان و دانش‌آموزان، ۱۳ آبان متفاوتی در مدارس استان تهران رقم خواهد خورد.